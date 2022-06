Een verzamelaar van lange mannen

Wie Frederik Willem I een plezier wilde doen op zijn verjaardag, wist wat hij de koning van Pruisen moest geven: een lange man. Frederik Willem verzamelde namelijk uit de kluiten gewassen kerels – ze moesten minstens 1,88 meter zijn. Een Pruisisch paspoort was geen vereiste. Hij accepteerde lange Kerls uit heel Europa voor zijn garde-regiment.

Om de eenheid op sterkte te krijgen, rekende de Pruisische koning niet alleen op de goedgeefsheid van andere gekroonde hoofden. Hij stuurde zijn agenten het hele continent door om te zoeken naar boomlange rekruten. Daarbij hield hij de hand niet op de knip. Voor fraaie buitenlandse exemplaren betaalde hij rustig vier keer meer dan voor een Pruisische kerel.

Niet sober genoeg

Frederik Willems obsessie met zijn lijfgarde stond niet op zichzelf. Hij was in 1713 zijn vader opgevolgd als koning in (niet ‘van’) Pruisen en had meteen het de hele staatshuishouding op zijn kop gezet. Hij sneed onder meer radicaal in de kosten van het hof: het kon niet sober genoeg zijn. Het geld dat hij zo uitspaarde, investeerde hij in het leger. Pruisen lag ingeklemd tussen Zweden en Oostenrijk en Frederik Willem vond dat het land zich beter moest kunnen verdedigen.

Onder het genot van pijp en drank voerde rauwe mannenhumor daar de boventoon

Door deze maatregelen werd het een stuk saaier in de paleizen in Berlijn. De koning amuseerde zich ’s avonds niet met kostbare bals, maar in het gezelschap van een select groepje kameraden. Deze club heette het Tabakskollegium. Onder het genot van pijp en drank voerde rauwe mannenhumor daar de boventoon.

Overdag was Frederik Willem druk met het leger. Bij zijn lange Kerls leidde hij zelf de exercities, terwijl hij de omvang van het Pruisische leger verdubbelde tot 80.000 man. Zijn bijnaam ‘de Soldatenkoning’ was dan ook volledig verdiend.

Grootmacht

Frederik Willem maakte van Pruisen dus een militaire grootmacht, maar dat betekende niet dat hij graag oorlog voerde. In tegendeel. Afgezien van een enkele veldtocht tijdens de Grote Noordse Oorlog, bleven zijn soldaten in de kazerne. Hun bevelhebber vond het zonde van het geld om zijn met moeite opgebouwde leger daadwerkelijk te gebruiken.

De koning had een bijzonder slechte relatie met zijn oudste zoon. Hij vond de kroonprins een zacht ei, die te veel aan zijn moeder en zus hing – en ook nog eens gedichten schreef en fluit speelde! Op zijn beurt vond zoon Frederik zijn vader een lompe bruut.

De ironie wil dat toen de Soldatenkoning in 1740 overleed, deze wufte kroonprins het leger van zijn vader onmiddellijk gebruikte om buurland Oostenrijk binnen te vallen.

Frederik zou de rest van zijn leven oorlog blijven voeren en Pruisen zo tot een van de belangrijkste staten van het continent maken. Die krijgszucht heeft zijn reputatie geen kwaad gedaan. Hij is zelfs als ‘de Grote’ de geschiedenis ingegaan, terwijl de man die dat mogelijk maakte het moet doen met het imago van langemannenfetisjist.