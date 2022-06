Een van twee ontsnapte tbs’ers Nijmeegse Pompekliniek opgepakt

Een van de twee ontsnapte tbs’ers uit de Nijmeegse Pompekliniek is donderdagavond opgepakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De 24-jarige man is op de A12 bij Den Haag aangehouden door een politieteam.

De man ontsnapte vorige week samen met een 27-jarige man uit de instelling. De twee kregen bij hun ontsnapping volgens een woordvoerder van de kliniek hulp van buitenaf, waarna ze vluchtten in een witte Volkswagen Golf. Sindsdien was de politie naar hen op zoek. De 24-jarige man is in 2021 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor een gewapende overval. De nog voortvluchtige andere man is in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar en tbs voor dubbele afpersing en en gewapende overval waarbij een slachtoffer om het leven is gekomen.

De Nijmeegse kliniek heeft na de ontsnapping extra maatregelen genomen. Zo zijn er rondom de kliniek op een aantal plekken tijdelijke hekken geplaatst en werden de verloven van andere tbs’ers ingetrokken. Er wordt gewerkt aan een permanent tweede hekwerk. Er zijn ook extra camera’s geplaatst om het gebied beter in de gaten te kunnen houden.