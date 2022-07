De recente verkiezingsuitslag in Frankrijk maakt weer eens duidelijk: Europa heeft een uniforme pensioenleeftijd nodig. In Frankrijk is die vrij laag, rond de 62 jaar. President Emmanuel Macron kan zonder parlementaire steun de pensioenleeftijd niet verhogen, tenzij hij compleet om het parlement heen gaat. Dat is om meerdere redenen niet aan te raden, niet in de laatste plaats om rechtsstatelijke redenen.

Hans van Meerten is hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht.

Nederland, maar ook andere noordelijke EU-lidstaten, spreken ondertussen schande van de lage pensioenleeftijd in sommige zuidelijke lidstaten, waaronder Frankrijk. ‘Het kan toch niet zo zijn dat zij met 60 met pensioen gaan, terwijl wij in Nederland moeten doorwerken tot ons 70ste.’

De door sommigen zo ongewenste ‘transferunie’, waarbij de noordelijke landen betalen voor de zuidelijke, komt zo weer dichterbij, in hun ogen.

Wat is de oplossing voor dit alles? Ik noem dat de ‘EU-pensioenunie’. Hoewel dat wellicht als een rode lap op een stier kan werken, wil ik dat graag verder toelichten. Want ik meen dat het voor links en rechts, en voor Noord- en Zuid-Europa een oplossing kan zijn.

Financieel product

Inderdaad, sociaal beleid, waaronder pensioen, is van oudsher een bevoegdheid van de lidstaten. Echter, in alle landen van de EU zien we dat het pensioen steeds individueler wordt, een financieel product. Tegen de risico’s daarvan moet de afnemer goed beschermd worden, en daar is stevige wetgeving voor nodig. Daar is ook grensoverschrijdende wetgeving voor nodig, want de werknemer wordt steeds mobieler, en gaat vaker in een andere EU-lidstaat werken.

Op financieel gebied is de EU-wetgever al zeer actief (geweest). Allerlei terreinen zijn al grotendeels op Europees niveau gereguleerd: banken, verzekeraars, maar ook bijvoorbeeld crypto-wetgeving. Met wisselend succes overigens.

Nu het pensioen een financieel product is in de meeste, zo niet in alle EU-landen, ligt EU-wetgeving dan ook voor de hand. Hierbij kan bijvoorbeeld een stevige inbedding in het Europese consumentenrecht een idee zijn. Dit kan een oplossing bieden voor tal van problemen.

EU-vangnet

De EU-pensioenunie omvat niet alleen een uniforme pensioenleeftijd, ze bevat ook duidelijke kaders wanneer een lidstaat mag korten op pensioenrechten, hoe die pensioenrechten berekend moeten worden en, last but not least, een EU-vangnet als pensioenfondsen failliet gaan.

Laten wij deze eens aflopen. In het ene EU-land is korten wel toegestaan, in het andere EU-land nauwelijks. Dat wekt verbazing en wrevel. Het gaat vaak immers op dezelfde opgebouwde pensioenrechten. Het Europese Hof bepaalde onlangs al dat opgebouwde rechten, en onder omstandigheden overeengekomen inflatie-correctie, niet zomaar gekort of verminderd mogen worden. Het wordt tijd dit in wetgeving te verankeren. Daarbij moet duidelijk gecommuniceerd worden aan de deelnemer wanneer dat mag.

Een ander heet hangijzer waar de EU-pensioenunie een oplossing voor kan bieden is de zogeheten ‘rekenrente’. Hiermee berekent een pensioenfonds hoeveel geld er in kas moet zitten om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Deze rekenrentes lopen in de EU fors uiteen. Zo hanteert België andere rentes dan Nederland en zouden sommige pensioenfondsen er beter voor staan als deze in België gevestigd waren. Nederland hanteert als enige lidstaat de marktrente als rekenrente.

Ongelijk speelveld

Dit ongelijke speelveld komt de Nederlandse deelnemer soms niet ten goede. Protectionistische maatregelen – om de nationale pensioenfondsen te beschermen – dienen te worden opgeruimd en de rekenrente dient in geheel Europa gelijk te zijn. Dat voorkomt concurrentie op oneigenlijke gronden.

Tot slot, jurisprudentie van het Europese Hof heeft al een bodem gelegd wanneer lidstaten moeten bijstorten als een pensioenfonds niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Omdat wij in een eurozone zitten, is het gevolg dat Nederland indirect opdraait voor een bijvoorbeeld, een Italiaans ‘pensioenfaillissement’. Dat is ongewenst. Over een pensioenfaillissement kunnen we in EU-verband beter afspraken maken.

Nogmaals, ik besef dat dit allemaal uitermate gevoelig ligt. Toch is een helder EU-kader onontkoombaar, althans wil de EU goed kunnen functioneren. En we moeten niet vergeten waar het allemaal om draait: de burger meer en betere bescherming bieden.