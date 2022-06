Drie hiphopartiesten om je vingers bij af te likken op Woo Hah!

Vrijdag begint het grote driedaagse hiphopfestival Woo Hah! in Hilvarenbeek, dit jaar voor het eerst in samenwerking met de Amerikaanse evenknie Rolling Loud. NRC tipt drie hiphop-acts om naar uit te kijken:

J Cole

Dertien jaar geleden was J Cole uit Fayetteville, North Carolina, de eerste rapper die Jay Z tekende op zijn platenlabel Roc Nation. Intussen is J Cole zelf uitgegroeid tot één van de belangrijkste boegbeelden van zijn hiphopgeneratie en een van de succesvolste rappers van het afgelopen decennium. Hij keert dit weekend terug op Woo Hah! als hoofdact.

J Cole is een gedroomde artiest om de terugkeer van livemuziek mee te vieren. Een sterke en gepassioneerde rapper die zijn soulvolle, vurige en zeer persoonlijk getinte muziek live met power en charisma vertolkt. Hij is uitgegroeid tot een gelaagde en gedreven verteller die in zijn nummers verschillende perspectieven en karakters hanteert.

In zijn muziek worstelt J Cole met de voor hem soms drukkende verwachtingen die aan zijn enorme succes kleven. Hij prijst zich gelukkig met elke kogel die hij op jongere leeftijd, soms letterlijk, heeft ontweken, graaft in zijn ziel, en is zelf- en maatschappijkritisch, onzeker, maar evengoed trots op zijn positie en ambitie. Hij is als vocalist veelzijdiger, melodieuzer en meer in controle dan ooit. Eenmaal op het podium is hij er één van de oude stempel: onvermoeibaar, vol overtuiging en met sublieme stembeheersing.

J Cole bracht in ruim tien jaar tijd zes platina-albums uit die in Amerika allemaal de eerste plek in de albumlijst haalden – de meest recente was vorig jaar: ‘The Off-Season’. Ook richtte hij platenlabel Dreamville op, waarop hij de muziek uitbrengt van boeiende en vaak technisch begaafde artiesten als J.I.D., EarthGang, Ari Lennox en Bas – die laatste treedt dit weekend ook op.

Ms Banks

Ms Banks maakt muziek die grenzeloos en aanstekelijk is, met invloeden uit clubscenes over heel de wereld. De soepele rapper uit Zuid-Londen met wortels in Nigeria en Oeganda kan rauw en ijskoud flowen op spijkerharde trap, grommende grime en dreunende drillbeats en groeide met haar soevereine rapstijl uit tot een kopstuk in de Britse hiphopscene. Ze vult haar stevige rapstijl aan met kleurrijke melodieuze zang en instrumentaties waarvoor ze put uit een reeks urgente stromingen, van Jamaicaanse dancehall tot Amerikaanse r&b en Nigeriaanse pop. Ze heeft als performer een solide livereputatie - fris, energiek, opzwepend en muzikaal veelzijdig.

Frenna Deluxe

Twee jaar geleden gaf de Haagse rapper en zanger Frenna – in 2019 de meest gestreamde artiest van Nederland – een show in de Ziggo Dome voor een publiek dat op ruime afstand van elkaar moest zitten. Hij toonde zich met zijn opzwepende band, goudgerande hit-catalogus en flitsende visuele aankleding ook ondanks de coronabeperkingen al een solide superster met internationale allure. Frenna en zijn muzikanten geven live een extra rijk en gelaagd karakter aan zijn razend populaire muziek. Vrijdag verschijnt de single ‘Bigger Than Life’ van Frenna met de Britse Headie One – die is dit weekend ook op het hiphopfestival te zien.

Lees ook deze recensie over Frenna Deluxe: ‘Niet te hard meezingen? Hier is dat verzoek echt kansloos’

Woo Hah! 1-3/7, Hilvarenbeek. Info: woohahxrollingloud.com