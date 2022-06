Stamp het eruit, die inflatie, en wel nu. Dat is, zonder dat er veel deconstructie voor nodig is, de boodschap die de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) deze week brengt. Het jaarverslag van de BIS – en veel andere publicaties van dat instituut – behoort tot de beste en meest kritische analyses van de internationale economie, de financiële sector en het rentebeleid van de centrale banken die bij de BIS zijn aangesloten.

Kern van de analyse van de BIS: het is geen gewone ‘stagflatie’ waarin we dreigen te belanden, waarbij er sprake is van economische stagnatie en veel te hoge inflatie. Er is een aspect dat afwijkt van de eerdere periode van stagflatie in de jaren zeventig. Anders dan toen zijn de schulden tot recordhoogte gestegen. Van bedrijven, van burgers, van overheden. En, in verschillende melanges, overal ter wereld.

Het is voor centrale bankiers al moeilijk genoeg om met stagflatie om te gaan. Neem je het op voor de economie en doe je het rustig aan met het verhogen van de rente, dan kan de inflatie verder uit de hand lopen. Maar verhoog je de rente snel en fors, dan is het momentum in de economie al zo traag dat er makkelijk een recessie kan optreden. De hoge schulden maken het nu nóg moeilijker. Want bij een hogere rente komen mensen, bedrijven en overheden sneller in de problemen. En dat heeft weer repercussies voor de economische groei én de financiële stabiliteit.

Met name in de opkomende landen zijn schulden een groot probleem, en dan vooral die in buitenlandse valuta’s, hoofdzakelijk dollars. Nu de kosten van voedingsmiddelen en energie wereldwijd, en dus ook voor hen, omhooggaan, zijn deze landen extra kwetsbaar.

Je zou denken dat, nu de maatschappelijke kosten van een renteverhoging door centrale banken kennelijk nog groter geworden zijn dan voorheen, de BIS zou pleiten om het daar rustig aan mee te doen. Maar het tegendeel is waar. De economen daar stellen dat een prijsschok van energie en voeding, waar we nu mee te maken hebben, kan zorgen voor een bredere inflatie wanneer de prijzen toch al over een breed front aan het stijgen waren. En dat was, tot Rusland de prijzen van energie en voeding omhoog joeg, inderdaad al het geval.

Inflatiemetingen lopen volgens de BIS sowieso altijd achter. En vooruitkijkende indicatoren, zoals die uit de financiële markten af te leiden zijn, zijn doorgaans niet zo betrouwbaar. De kans is dus groot dat centrale banken achter de feiten aanlopen, de inflatie langer en hoger dreigt te worden dan voorzien, en zij later een drastische inhaalslag moeten maken. De hogere rentes die daar dan voor nodig zijn, treffen de kwetsbare economie en financiële sector dan nog harder.

De Amerikaanse centrale bank streeft naar prijsstabiliteit en een zo groot mogelijke werkgelegenheid. Die zijn daar even belangrijk. De Europese Centrale Bank mikt, vrij vertaald, eerst op prijsstabiliteit en dan pas op de economie. En, niet letterlijk in de statuten, een eurozone waar de rentes tussen de landen in de praktijk niet te ver uiteenlopen. Op dit moment worden daar, met het oog op de oplopende rente in vooral Italïe, plannen voor gemaakt.

Maar dergelijke plannen verhullen niet dat het monetaire beleid, in een stagflatiescenario met schuldenrisico’s, een vergelijking aan het worden is met te veel onbekenden. De enige manier om daaruit te komen is om tenminste één van die onbekenden gewoon te benoemen. Het ligt voor de hand dat dit, uiteindelijk, het gevecht tegen inflatie wordt. Wees niet verbaasd als de rentestappen omhoog, met name in Europa, groter of talrijker worden dan gedacht.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

