De renners zien het liefst asfalt tijdens hun tijdrit door Kopenhagen

De eindstreep is voor ontwerpers van een tijdritparcours juist de start. Waar de finish van de openingsetappe van de Tour de France, die dit jaar begint in Kopenhagen, moest komen te liggen, wist Jesper Worre meteen. Op exact dezelfde plek als bij de tijdrit van de WK 2011 in de Deense hoofdstad: de H. C. Andersens Boulevard, een brede straat in het centrum. Vrij baan voor de renners. Die kunnen met hun hoofd voorover gebogen, hun lichaam zoveel mogelijk ineengevouwen, op zoek naar de finish. Het asfalt onder de fiets als kompas – hoe minder zij op moeten kijken, hoe beter.

In de Tour de France is het Tadej Pogacar tegen de rest en het virus

Het publiek achter de hekken ziet de renners al vanaf vijfhonderd meter op volle snelheid naderen. „Een topspot”, zegt Jesper Worre. De voormalige profwielrenner is nu commentator bij de Deense televisie en was nauw betrokken bij het ontwerp en de opbouw van het parcours van de eerste Tour-etappe. Deze finishlocatie was ook de ASO, organisator van zowel de WK op de weg als de Tour de France, niet vergeten, zegt hij.

Geen proloog

De tijdrit in Kopenhagen mocht geen proloog zijn, was de eerste eis van de ASO. „Die is maximaal acht kilometer. Dertien kilometer was de wens, maar een halve kilometer meer of minder was ook goed geweest”, zegt Worre. Genoeg kilometers voor de jacht op de eerste gele trui van deze editie, een tricot met extra publiciteitswaarde.

NRC

Met de finish als startpunt begon Worre aan zijn schets door de stad. Een visitekaartje moest het worden, een ode aan Kopenhagen – de stad is straks op miljoenen tv-schermen wereldwijd te zien. De Dronning Louise Bro is dan ook onvermijdelijk. Over deze naar koningin Louise vernoemde brug komen dagelijks tienduizenden fietsers. „Geef de Deen een fiets en hij is blij. Dat stralen we nog steeds graag uit”, zegt Worre.

Afgevaardigden van de ASO kwamen naar Kopenhagen voor controles. Rechte lijnen waar het kan, wist de Deense organisatie. Meerdere tekeningen volgden. Renners moeten vaart kunnen blijven houden. Het is een race tegen de klok, de attractiviteit van het parcours komt op plek twee.

Hekken

Over het asfalt waren er geen zorgen in fietsstad Kopenhagen, de uitdaging lag vooral in het plaatsen van de hekken, vertelt Worre. Het dertien kilometer lange parcours is vrijdag volledig afgesloten, om de tienduizenden toeschouwers het beste uitzicht te bieden. „De hekken moeten zo staan dat renners zo lang mogelijk op een natuurlijke manier kunnen blijven fietsen. Ze moeten nauwelijks aanpassingen aan hun lijn hoeven te doen”, zegt Worre.

Dat is echter onvermijdelijk op de technische delen van het parcours. Die liggen vooral net voor het voetgangerspad dat langs het beeld van de Kleine Zeemeermin voert. Eerst volgt een haakse bocht naar rechts, twee lastige knikjes en mooie lopende bocht volgen. Worre somt de route uit zijn hoofd op. Na een meer dan haakse bocht rechtsaf, razen de 176 renners voorbij aan het standbeeld van Edward Eriksen. Daar waar fietsers normaal verplicht zijn af te stappen.

Eén uitdaging rest de renners nu nog: de Gefion-brug, waar geen auto’s overheen mogen en zelfs fietsen niet is toegestaan. Maar als de Tour langskomt, buigen de regels mee – ook in Kopenhagen. De test met een koersauto, in gewicht en afmetingen, slaagde. De Franse ambassade moeten de renners dan nog passeren. „Die was eenvoudig op te nemen in de route”, zegt Worre. „Dus waarom niet?”

Het parcoursontwerp was ruim op tijd af, omdat de Tour in 2021 al in Denemarken zou starten. Maar vanwege het uitgestelde EK voetbal werd de eerste Grand Départ in Scandinavië een jaar opgeschoven. De Denen bij de finish zullen vrijdag hopen op een wielersprookje. Hun landgenoten Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl) en Mads Pedersen (Trek-Segafredo) zijn uitdagers van de favorieten Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) en Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Hoe dan ook zal de beste coureur de tijdrit winnen in Kopenhagen. Een wens van koersdirecteur Christian Prudhomme. „De bochten op het vrij technische parcours mogen de sterkte renner van de dag niet beletten de eerste gele trui te pakken”, zei hij.