De comeback van een gigadancefeest: ‘Sensation White’ leeft weer

De allereerste Sensation in 2000 was niet ‘white’. Pas bij de tweede editie werden alle bezoekers gevraagd in het wit te komen ter nagedachtenis van het broertje van dance-organisator ID&T-eigenaar Duncan Stutterheim, die in september 2000 overleed in een auto-ongeluk. Want bij zijn uitvaart was iedereen ook in witte kleding. Be part of the night, dress in white, zei de uitnodiging.

Een superconcept was geboren: dancemuziek, lichtshows, een grote ronddraaiende

dj-booth in het midden en tienduizenden mensen dansend eromheen, verenigd door zoiets simpels als een witte outfit. Na een paar jaar weg te zijn geweest, ziet het giga-event zaterdag nieuw levenslicht.

Sensation White werd zeventien jaar door ID&T (het Nederlandse bedrijf achter ruim veertig dancefeesten en festivals zoals Thunderdome, Mysteryland en Awakenings) georganiseerd. Elke zomer kwamen zo’n 40.000 in het wit geklede bezoekers naar de tot club omgetoverde Amsterdam Arena om de hele nacht te dansen op trance, house, EDM (electronic dance music) en techno. Nederlandse topdj’s als Tiësto, Armin van Buuren en Fedde Le Grand zijn er mede groot door geworden.

Magie

„Die visuals en effecten als rook, fonteinen en vuurwerk nemen me de hele avond mee in een verhaal. En als dan ‘s ochtends het zonlicht door het dak van de Arena naar binnen schijnt en ik die menigte in het wit zie, de dresscode die ons allemaal gelijk maakt, dat heeft iets magisch”, zegt Sensation fan Paul Slagter (37) uit Wervershoof. In 2007 ging hij er voor het eerst naartoe in een witte limousine, een wit pak en geborduurde stropdas met ‘Sensation’ erop. Sindsdien heeft Slagter geen enkele Sensation White gemist. Hij heeft alle verzamelcd’s en vrijwel alle mogelijke merchandise verzameld door de jaren heen.

De magie bleek zo aanstekelijk dat het concept werd gekopieerd in totaal 34 landen: eerst België, Polen, Tsjechië, toen de Verenigde Staten, Chili, Japan. In de beginjaren van het nieuwe millennium leek er geen einde te komen aan de groei van de dancescene. Ook het alternatieve Sensation Black, gericht op hardere muziekstijlen, heeft een paar jaar goed gewerkt.

Foute naam

Maar de laatste jaren raakte Sensation uit de tijd. Trancemuziek, lange tijd een kenmerkend genre voor het feest, verloor zijn populariteit. Ook kwam concurrentie vanuit de festivalhoek, waar in de nachtprogrammering steeds vaker grote namen uit de dj-wereld kwamen te staan. Sensation verkocht volgens de organisatie in de beste jaren „binnen een half uur” uit, maar dat ging steeds langzamer. Wat niet hielp was de foute naam die Sensation kreeg in 2012, toen zakenman Koen Everink door kickbokser Badr Hari zwaar werd mishandeld in de toiletten van een van de luxe skyboxen van de Arena.

In 2017 stopte Sensation. Dj Joost van Bellen draaide ‘Bloed, Zweet en Tranen’ van André Hazes tijdens de laatste set. „Dat nummer paste zo goed bij hoe de organisatie Sensation door de jaren heen altijd weer had neergezet”, blikt hij terug. Luidkeels werd meegezongen. De Amerikaanse radiopersoonlijkheid John B. Wells – al die jaren de diepe, epische stem van Sensation – kondigde nog één keer het feest aan: „Sensation. One. Last. Time.” Een iconisch feest verliet het Nederlandse uitgaansleven.

Maar niet voor lang. Aanstaande zaterdag komt Sensation White weer terug. „De jaren 2000 zijn weer in”, zegt dj Van Bellen. De nostalgische hang naar die jaren ziet hij steeds meer terug in de sector. „Dj’s van nu draaien weer trance en artiesten uit de jaren nul toeren met oude albums. Zo is er altijd een cyclus. Die nostalgie, die verkoopt wel.”

Milan Raven, hoofdorganisator over alle evenementen bij ID&T, beaamt dat: „In 2017 werd het concept achterhaald. Nu zien we dat mensen weer terugverlangen naar de oude tijden.”

Vernieuwd Sensation

Vijf jaar geleden kondigde ID&T een vernieuwd Sensation aan, dat in 2020 gepresenteerd zou worden. Die nieuwe versie kan door corona en tekorten nog niet plaatsvinden. Om de ‘popelende bezoekers’ niet teleur te stellen krijgen bezoekers zaterdag dus gewoon weer een Sensation White, vertrouwde stijl.

De Arena is zaterdag zo goed als uitverkocht (een regulier kaartje is 109 euro). Voor superfan Paul Slagter klinkt een oud vertrouwd Sensation als dancemuziek in de oren. „Ik heb voor zaterdag een VIP-ticket gekocht. Deze wil ik goed beleven.”

Sensation White, 2/7 Johan Cruijff Arena Amsterdam. Info: sensation.com