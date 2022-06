‘CDA praatte boer te lang naar de mond’

Tweeëndertig jaar lang maakte het CDA in Rotterdam onderdeel uit van de coalitie. Het was de enige partij die zo’n lange aaneengesloten periode mee bestuurde. Na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar kwam een einde aan wat een vanzelfsprekendheid leek. De nieuwe realiteit voor het CDA: in de oppositie, met nog maar één zetel.

Als er niet iets verandert, kan dat een voorbode zijn voor de algehele positie van het CDA, waarschuwt John Kuijt. Landelijk kan de partij irrelevant worden. Kuijt nam deze week na vier jaar afscheid als voorzitter van het CDA in Rotterdam en als voorzitter van het stedennetwerk, waarin CDA’ers nadenken over hoe ze in steden aan populariteit kunnen winnen. In 2020, toen Hugo de Jonge zich kandideerde voor het lijsttrekkerschap, leidde Kuijt zijn campagne.

Aan het begin van het gesprek wil Kuijt, die de partij goed kent en sinds 2009 actief lid is, éérst kwijt dat hij „niet verzuurd” is. En als hij kritiek op zijn partijgenoten uit, heeft hij daar zichtbaar moeite mee. „We gingen in Rotterdam van drie zetels in 2014 naar twee zetels in 2018 naar één zetel nu’’, zegt hij. „Het is een zorgwekkende trend. Ik mis de urgentie in de partijtop. Ik ben bezorgd, en ook teleurgesteld.”

Kiezers ook, die lopen nu al verkiezing na verkiezing weg bij het CDA.

„Misschien hebben ze gelijk en moeten we ons dat aantrekken. In de gemeenteraadsverkiezingen hebben we landelijk een slechte uitslag behaald. In de partijtop werd gezegd: we zijn er trots op dat we de peilingen hebben verslagen. Tergend, dan neem je de kiezer niet serieus, die is niet gek. Wees eerlijk, zeg dat het een teleurstelling is. We moeten de realiteit onder ogen zien. Het gaat niet goed, we moeten hard werken om het vertrouwen te herwinnen.”

Waarom verliest het CDA?

„In Rotterdam doen bijna alle landelijke partijen mee en voor elke partij is er ook nog een alternatief. Aan de rechterkant FVD en Leefbaar, aan de andere kant Denk, BIJ1, de Socialisten 010, de SP. Het CDA, een middenpartij, heeft het dan moeilijker.

„In kleinere gemeenten ken je een raadslid misschien van de voetbalvereniging, van de kerk. Dat levert voorkeursstemmen op. In Rotterdam werkt dat niet zo. We zijn erg afhankelijk van het landelijke profiel. De afgelopen jaren was er steeds intern gedoe. Als we dan ook nog het imago hebben van een boerenpartij, wat we niet meer zijn maar wat we wel van kiezers horen, dan hebben we daar heel veel last van.”

Dat imago komt niet uit de lucht vallen, het CDA positioneert zichzélf als partij voor boeren.

„We hebben de boeren ook te lang naar de mond gepraat. Dat is gelukkig aan het veranderen, ik heb veel bewondering voor Kamerlid Derk Boswijk. Hij probeert de verbinding te leggen tussen de stad en het platteland, hij kiest echt niet voor de makkelijke weg. En Kamerlid Henri Bontenbal vertelt een nieuw verhaal over klimaat. Maar ze kunnen het niet alleen.”

Kuijt, zeiler, wijst in de richting van de Kralingse Plas. „Zeilen met tegenwind kán. Maar alleen als je scherp aan de wind gaat varen, en dan moet je echt stuurmanskunst tonen. Het lukt de fractie van het CDA in de Tweede Kamer steeds beter om scherp te varen, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut worden er goede stukken gepubliceerd. Over wat we vinden van klimaat, van landbouw, van drugsbeleid. Maar waar is Wopke Hoekstra? Een boot heeft ook een stuurman nodig, de politiek leider. Ik denk echt dat hij het kan, hij heeft het alleen niet laten zien.”

In 2012 hielp Kuijt toenmalig fractievoorzitter Sybrand Buma met een interne campagne om partijleider te worden. Vooraf had hij één eis gesteld. „Ik zei: ik steun je alléén als je fractievoorzitter blijft en niet het kabinet ingaat na verkiezingen.” Buma had ermee ingestemd, de belofte was zelfs onderdeel van zijn campagne.

Ik denk dat Hoekstra het kan, hij heeft het alleen niet laten zien

Partijleider Wopke Hoekstra is minister van Buitenlandse Zaken.

„Het was beter geweest als hij fractievoorzitter was geworden. Of hij had kunnen kiezen voor een plek in het kabinet die ruimte en tijd zou laten voor de partij. Hij moet politiek leiderschap tonen, luisteren naar leden, door zaaltjes in Den Bosch te bezoeken in plaats van naar Helsinki of Kiev gaan.

„Ik snap dat het lastig te combineren is met zijn huidige functie, maar dat is een keus geweest. Ik moest voor mijn werk ook soms in het buitenland zijn, en zelfs als voorzitter van een lokale afdeling was dat lastig. Je kunt die ene afspraak niet maken, niet bij die belangrijke avond zijn. Daar kan geen Zoomcall tegenop.”

Deze zaterdag organiseert het Wetenschappelijk Instituut „de dag van de christen-democratie”. In de partij wordt er reikhalzend naar uitgekeken, leden hopen dat Hoekstra, bijna anderhalf jaar geleden gekozen tot partijleider, daar voor het eerst zíjn christen-democratische visie uiteen zal zetten.

Kuijt: „Een politiek leider moet niet alleen het verkiezingsprogramma verdedigen in campagnetijd. Er moet toch meer zijn. Waar stáát hij voor? Ik weet het niet.”

Wat als u dat verhaal zaterdag niet hoort?

„Dan gaat Hoekstra het heel lastig krijgen, en de partij nog lastiger. Dan komt het moment dat we verder moeten kijken naar ander talent, daar loopt er genoeg van rond.”

U heeft besloten te stoppen. Waarom?

„Toen ik begon, was het mijn voornemen de samenwerking met de partijtop op gang te krijgen, we hebben elkaar nodig. Maar, dat kan natuurlijk ook aan mij liggen, het lukte steeds niet voldoende om het belang van de steden onder de aandacht te krijgen. De provinciale afdelingen blijven voor het CDA het belangrijkst.

„Dat komt door de partijstructuur: de twaalf provinciale afdelingsvoorzitters hebben een stem in het partijbestuur. En hoezeer ik ze ook mag, en hoe hard ze ook werken: het zijn wel twaalf witte mannen van middelbare leeftijd. Zij bepalen mede hoe de kieslijst eruit ziet, wat in het verkiezingsprogramma staat. Als dat zo blijft, verandert er niets.

„Ik zag de interim-partijvoorzitter, Marnix van Rij, zelf het kabinet ingaan [als staatssecretaris van Financiën], de partijleider weer minister worden. Dan vraag ik me af: denkt er ook nog iemand aan de partij? Begrijp me niet verkeerd, ze verdienen het en ik gun het ze ook. Alleen soms hoop ik dat mensen iets meer aan de partij gaan denken en minder aan zichzelf.”

CV John Kuijt was tot deze week voorzitter van het CDA in Rotterdam en van het stedennetwerk. Hij is sinds 2009 actief CDA-lid. Eerder was hij onder meer campagneleider voor de afdeling Rotterdam en voor Hugo de Jonge in zijn strijd om het partijleiderschap. Kuijt studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkt als manager en consultant voor pensioenfondsen bij Ortec Finance.

