Ze is 89 jaar en loopt elke ochtend met ijzeren discipline haar ronde. Ze heeft het jappenkamp overleefd dus een bui schrikt haar niet af. Vandaag roept ze mij, de postbode. „Ik heb nieuwe borstels nodig.” Ze laat me haar elektrische tandenborstel zien. „Winkels hebben deze niet meer. Wil jij ze voor me bestellen op internet? Dat lukt mij niet.” Ik vraag hoeveel ze er wil. „Nou, niet te veel. Ik weet niet of ik nog langer dan twee borstels meega.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl