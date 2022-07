De kleur van oneindigheid

Blauwe Albert-Heijntas. Blauwe balpen. Blauw logo Nivea. Blauwe lucht op een ijskastmagneet boven een berg in Colorado. Blauwe kruimeldief. Blauw potje vitaminepillen. Blauwe bessen. Blauw op melkpak. Blauw op mayonaisefles. Lichtblauw potje zout uit Ibiza. Of is dat groen? Turquoise? Vier wit met onbetwist blauwe kopjes. Delfts blauw.

Dat was de oogst in de keuken. Een schamele verzameling voor een van de primaire kleuren, die naar verluidt van de meeste mensen de lievelingskleur is. „Ik heb het rood van ‘t Joodse bruidje lief”, dichtte kleurendichter Pierre Kemp honderd jaar geleden nav Rembrandts schilderij, maar de meeste mensen kijken blijkbaar liever naar de tulband van het meisje met de parel in het Mauritshuis of het blauwe schort van het melkmeisje en het blauwe jak van de brieflezende vrouw, allebei ook in het Rijksmuseum. Driemaal Vermeer ja, die eerst een laag kopergroen op zijn doeken aanbracht om dat blauw zo stralend te krijgen.

Moeten we naar het museum om blauw te zien stralen? Waar is het blauw? In de keuken was het er nauwelijks. Het enige blauw dat vanzelf blauw was, waren de blauwe bessen. En zijn die vruchten wel echt blauw of heten ze vooral zo? Bessenjam is paars, net als blauwe plekken.

Misschien biedt de woonkamer meer blauw.

Blauwe stiften. Grijsblauwe bekleding van twee stoelen (nog een twijfelgeval). Blauwe planeet op een door zoon gemaakte mobile van het zonnestelsel. Vaag blauw op het tapijt. Blauw deksel van een doos vol lego. Blauw lego. Blauw op de verpakking van een overgebleven chocoladeletter. Lichtblauw garen in een doorzichtig naai-etui. Blauw op de doos Vier op een rij. De schijven zijn rood en geel, het bord is blauw. Altijd maar achtergrond, dat blauw. Muurbloempjesblauw. Blauwe kaft van het boekje Archipelago van de Frans-Antilliaanse schrijver Édouard Glissant. Op de eerste bladzijde staat: „If the solution seems difficult to you, maybe even unfeasible, don’t go shouting out of the blue that it is wrong.” In vertaling gaat het blauw veelzeggend verloren. Uit het niets.

Op het balkon dan? Is daar meer van dat Delftse, dat Berlijnse, Haagse, Pruisische, Parijse, Perzische, koninklijke, majesteitelijke?

Blauwe AH-tas. Donkerblauwe bloempot.

Buiten dan misschien? Waar is het blauw? „Blue color is everlastingly appointed by the Deity to be a source of delight”, schreef de Britse John Ruskin in 1872. Waarom is er dan zo weinig van????

Ja, echt????

Johannes Vermeer, Brieflezende vrouw, ca. 1663 Rijksmuseum Amsterdam

Ik loop een blokje om. Blauwe fietskrat. Vergeet-mij-nietjes. Blauw fietsframe. Blauw voorwiel van een Swapfiets. Veel blauwe voorwielen van Swapfietsen. Blauwe letters ‘Te koop’. Daaroverheen rode letters ‘Verkocht’. Blauw stootkussen aan een boot. Blauw brommerkenteken. Blauwe auto. Blauw NL-logo naast het kenteken op auto’s. Blauwe spijkerbroek. Blauw kinderzitje. Blauw straatnaambord. Blauwe baan op regenboogvlag. Blauw logo stadsherstel. Blauwe NS-fiets. Spijkerbroek. Blauw boek van Kyle Gray dat een raam openhoudt. Blauwe touwtjes in een zwarte rugzak. Blauw bord eenrichtingsverkeer. Blauw plastic verpakking zakdoekjes. Blauwe graffiti (onleesbaar). Blauw op een beeldje van een kussende boer en boerin in een kelderraam. Blauw huisnummer. Blauwe onderrand van een papieren beker. Blauw logo op een wit T-shirt. Spijkerbroek. Spijkerbroek. Spijkerbroek. Blauwe plastic zak om fietszadel. Blauwe streep op grijze auto. Spijkerbroek. Blauwe wielen van een kleuter-skateboard. Blauw overhemd. Spijkerbroek. Blauwe koelbox. Blauw bandje om vijgenboom. Blauw in logo Alfa Romeo. En BMW. Blauwe vuilniszak piept uit grijze vuilnisbak. In het raam van een school hangt een rij gekleurd papier. Eén vel is blauw.

Ook op straat loopt het dus niet over. Meer rood, meer bruin, meer groen. Het meeste blauw is overheidsblauw. Het blauw van de belastingenveloppen. Koel, zakelijk, neutraal. Grijs dat geen grijs is.

Commercieel blauw is vaak iets lichter dan overheidsblauw maar wil net zo betrouwbaar overkomen. Het blauw van Albert Heijn en KLM. Mondkapjesblauw. Vooral dat van Albert Heijn is alomtegenwoordig; zonder de grootgrutter was mijn wereld zeker een kwart minder blauw geweest. Spijkerbroeken zorgen voor het tweede kwart. Bijna geen ander kledingstuk is blauw tijdens dit blokje. Maar met de spijkerbroek is net zoiets aan de hand als met de logo’s; het is alsof spijkerbroekenblauw geen kleur is, alsof het eerder bij wit en zwart hoort dan bij rood en geel. Kleur zonder kleur. Maar ook dat is blauw, net zoals de blues blauw is en onschuld blauw is en heiligheid en nederigheid en niets. Er zijn nu eenmaal meer betekenissen dan kleuren.

Ondertussen is zowel binnen als buiten bijna alles wat blauw is expres blauw. Het is niet vanzelf blauw maar blauw gemaakt. Als ik alles weglaat dat moedwillig blauw is, blijven alleen blauwe bessen en vergeet-mij-nietjes over. En misschien zijn zelfs zij niet altijd blauw geweest. Worteltjes waren immers niet altijd oranje, zo worden ze pas sinds een paar eeuwen gekweekt. Bij gebrek aan sinaasappels.

In de natuur is weinig blauw – een paar bloemen, wat fruit, enkele vlinder- en vogel- en vissoorten, gedeeltelijk, meestal. Bij mensen spataderen, soms. En ogen, soms. Als het bewolkt is kan het in de stad de enige kans zijn om onbedoeld blauw te zien. Blauw zonder voorbedacht. De Duitsers hebben behalve heimweh ook fernweh, verlangen naar ver weg. Ik heb wel eens blauwwee. Tijdens mijn blokje om was een man van in de veertig een verhuiswagen aan het uitladen (blauw logo). Zou hij? Je moet verdomd dicht bij iemand komen om te zien wat voor kleur ogen die heeft. Het lukte niet bij de verhuizer. Hij sloeg zijn ogen neer. Idem een man in een spijkerbroek en twee vrouwen in het zwart. Horace-Bénédict de Saussure trok in 1787 naar de Mont Blanc om het blauwste blauw te zien. Ik ga naar mijn moeder. Van de mensen met blauwe ogen die ik ken, is zij de standaard. Hemels blauw. Licht, maar niet bleek. Niet waterig. Stevig blauw. Op De Saussure’s cyanometer, het systeem dat hij bedacht om ‘blauwheid’ te meten [zie ook pagina 48 van dit nummer], zeker wel 21. Ze doet open en ze doet ze open. Toch ook wel een beetje onwerkelijk, zulke blauwe ogen. Poppenogen. Onnatuurlijk. Griezelig? Ik heb het niet geturfd, maar ik vermoed dat sinds 1945 steeds meer schurken in boeken en films blauwe ogen hebben gekregen. Denk aan Draco Malfoy in de Harry Potter films, gespeeld door Tom Felton. Het zijn nog niet genoeg schurken om het vermeende verband tussen onschuld en blauwe ogen of schoonheid en blauwe ogen door te snijden. Toni Morrison schreef haar eerste roman, The Bluest Eye, in 1970. Hij gaat over een Afro-Amerikaans meisje dat bidt om blauwe ogen. Laten we dan ook meteen maar uit Paul Celans gedicht Todesfuge citeren: „der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau.” 1945.

Zo is blauw behalve grijs ook wit.

James Turrell, Skyspace (2016) Foto Florian Holzherr/ Museum Voorlinden

Alle mensen met blauwe ogen stammen waarschijnlijk af van één Zwart persoon die tussen de 6.000 en 10.000 (misschien nog eerder) jaar geleden ergens in Zuid-Europa, waarschijnlijk bij de Zwarte Zee, een genetische mutatie onderging bij het maken van de gebruikelijke bruine ogen. Nu heeft iets meer dan 2 procent van de wereldbevolking blauwe ogen. Mensen die heel oud worden krijgen niet alleen wit haar maar ook blauwe ogen. Het pigment trekt weg.

En dan trekken ineens de wolken weg en is hij er: de lucht, de hemel, ogen vermiljoenvoudigd, miljarden vergeet-mij-nietjes. Hemelsblauw. Misschien is er beneden zo weinig blauw omdat er boven zoveel is. Oneindig blauw. Maar waarschijnlijk is dat niet, want de verdeling van kleuren is geen terrein bestuurd door romantiek of rechtvaardigheid. Schoonheid is niet redelijk. Schoonheid is onmenselijk. De Amerikaanse kunstenaar Spencer Finch maakte in 2014 een werk voor het 9/11 Memorial Museum in New York, toen de lucht boven de stad ‘severe clear’ was, een term uit de luchtvaart die duidt op grote helderheid, oneindig zicht. Finch beschilderde 2.983 vellen papier, een voor elk slachtoffer van de terroristische aanslagen, met steeds een iets andere tint blauw. Hij noemde het Trying to Remember the Color of the Sky on That September Morning. Het monument echoot het Auschwitzmonument van Jan Wolkers uit 1977, dat bestaat uit gebroken stukken spiegel. Wolkers schreef erover: „Je kijkt naar de hemel en je begrijpt niet dat dat blauwe uitspansel boven die ontzetting heeft gestaan, even onaangedaan en vredig als boven een wei met bloemen. En in een visioen van rechtvaardigheid zie je de blauwe lucht boven je vol barsten trekken, alsof de verschrikking die daar op aarde onder haar heeft plaatsgehad voorgoed de eeuwigheid geschonden heeft.”

De schaarsheid van blauwe dingen heeft ervoor gezorgd dat veel talen er niet of nauwelijks een woord voor hadden. Bij Homerus komt de kleur bijvoorbeeld niet voor, viel de latere Britse premier Gladstone in 1858 op. En de hemel dan? Gladstone schreef: „Homer had before him the most perfect example of blue. Yet he never once so describes the sky.” De zee, die andere grote blauwmaker, kan bij Homerus wijnkleurig zijn, maar nooit blauw. Voor Gladstone was dit alles aanleiding om zich af te vragen of de Oude Grieken misschien kleurenblind waren. Later bleek dat er nog veel meer talen waren en zijn waarin het woord blauw zoals de moderne westerse cultuur dat kent, niet voorkomt. Met zien heeft het weinig te maken. Misschien, zo is geopperd, wel met de mogelijkheid om zelf blauw te maken.

De nog steeds niet gestuite opmars van blauw begon in West-Europa in de Middeleeuwen, toen schilders het vooral gingen gebruiken voor de mantel van Maria. Dit blauw was duurder dan goud. Het werd gemaakt van lapis lazuli, een halfedelsteen die gewonnen werd in een mijn in Afghanistan.

Ultramarijn heette dat, van voorbij de zee, uit Europees perspectief. Het was de kleur die Giotto, Fra Angelico, Titiaan en Vermeer koesterden. Cleopatra gebruikte het eeuwen eerder al als oogschaduw. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat kleur zo zeldzaam en zo kostbaar was. Iets daarvan laat kunstenaar Pieter Paul Pothoven zien in zijn project Consignor Consignee, dat de moeizame reis beschrijft die lapis lazuli heden ten dage nog moet afleggen om van de Sar-i-Sang-mijn Nederland te bereiken. En dan moet het nog vermalen, gewassen en als een brood gekneed voor de steen de kleur prijsgeeft.

Maar waarom zou je nog? Het is niet meer nodig om ultramarijn uit een mijn te laten halen, zoals de Gebroeders Van Limburg nog deden voor de hemels in hun getijdenboek. En voor hun korenbloemen. De kleurstof kan sinds 1828 synthetisch worden gemaakt. Hoera! Maar nee. Het is weer niet goed. Ontwerper William Morris prees bijvoorbeeld eind negentiende eeuw het gebruiksgemak en de goedkoopte van de nieuwe synthetische kleuren, maar zei ook: „The fact is, that every one of these colours is hideous.” De oude organische verf werd, sinds dit chemische alternatief voorhanden was, met terugwerkende kracht zo mooi gevonden juist omdat ze imperfect was. In het blauw zaten ook altijd wat andere kleuren, die de kleur diepte gaven en levendig maakten. Wolkjes.

Yves Klein, Anthropometrie zonder titel, 1960

Courtesy Yves Klein Pieter Paul Pothoven, Consignor Consignee (TK 15223), 2021.

Foto Gert Jan van Rooij Yves Klein, Anthropometrie zonder titel, Pieter Paul Pothoven, Consignor Consignee. Foto Gert Jan van Rooij, courtesy of the artist and Dürst Britt & Mayhew, Den Haag.

Pieter Paul Pothoven liet stukken lapis lazuli zo dun snijden dat de plakjes als dia konden fungeren. Schijn er licht doorheen en je projecteert ze op een muur. Verf is niet meer nodig voor deze abstracte schilderijen. Of zijn het sterrenhemels?

Yves Klein gebuikte in 1956 wel synthetisch ultramarijn voor zijn International Klein Blauw. Maar hij wist het met behulp van een chemicus zo te fabrieken dat zijn verf aaibaar lijkt. Het is eerder poeder dan verf. Bij Klein was dat blauw meestal gebonden aan een doek. Toch nog een schilderij, waardoor hij evenwel in het niets hoopte te kunnen springen. „Eerst is er niets, dan een diepgaand niets, en daarna een blauwe diepte”, zei de kunstenaar. Blauw als de kleur van de oneindigheid. Spring er maar in. En als je voor zo’n doek staat, soms nog verrijkt met in IKB gedrenkte sponzen, dan buig je inderdaad even voorover en dan… Nee, een illusie. Het is geen konijnenhol, geen Narnia, geen perron 9 3/4. Het is een schilderij. En de kosmische leegte is niet eens blauw. Toen astronaut Frank Borman in 1968 in de ruimte om zich heen keek, was niets gekleurd. De ruimte was zwart-wit. Behalve de aarde. Die was blauw. Waar waren de bossen, de woestijnen, de okers, het groen dat wij allemaal altijd zien? Blauw, alleen blauw en wit.

De aarde lijkt blauw dankzij de atmosfeer rondom de planeet die wij hier als hemel zien, en die, dankzij een fenomeen dat Rayleighverstrooiing heet en dat ook ogen blauw doet lijken, niet alleen van beneden maar ook van boven blauw kleurt. De ruimte is juist niet blauw maar zwart.

Lothar Baumgarten en Anish Kapoor gingen nog verder dan Klein door pigment los tentoon te stellen, in hoopjes op de vloer. Kleur als ding. Het zit nergens meer aan vast. De kunstenaars kenden vast wel de kraampjes waarop gemalen specerijen op markten getoond worden, piramidetjes van kleur. Maar dat zijn altijd aardekleuren, het oker palet van de schilders in de grotten van Lascaux en Altamira. Blauw is er nooit bij. Baumgarten en Kapoor maakten dat blauw tastbaar, alsof je een handje hemel kon opscheppen, alsof je de hemel kon uitstrooien. Alsof, ja.

Want in een museum mag je niets aanraken. Het blauw blijft een belofte. Maar de kleur was nu wel helemaal los van het schilderij, waar het sinds de blauwe mantel van Maria aan vast had gezeten. Blauw is geen afbeelding meer. Blauw is zelfstandig.

Felix Gonzalez-Torres begon begin jaren negentig in glanzend blauw papier verpakte snoepjes te exposeren, die in de hoek van een tentoonstellingszaal waren gelegd of juist een strakke rechthoek vormden op de grond. Bezoekers mochten een snoepje meenemen. Untitled (Blue Placebo), noemde hij het. Zouden veel bezoekers ze hebben opgegeten? Of hebben bewaard als een souvenir?

Toch is dit nog steeds allemaal gemaakt blauw, weliswaar niet door kunstenaars, maar toch niet vanzelf blauw. Een placebo, inderdaad. Mijn blauwwee wil echt blauw. Misschien is dat blauw via licht te bereiken. De Venezolaanse kunstenaar Carlos Cruz-Diez was een van de eersten die, in Parijs in 1965, blauw licht tentoonstelde. Zijn Chromosaturation bestond uit drie kamers die zo met geel, blauw of rood licht gevuld waren dat je erin leek te baden. Ook de Afro-Amerikaanse kunstenaar David Hammons probeerde het met blauw licht, voor het eerst in 1993 door blauwe peertjes in de lampen te draaien van een galerie. In 2002 organiseerde Hammons Concerto in Black and Blue in de Ace Gallery in New York. Bezoekers kregen bij de ingang een zaklamp met een blauw ledlicht erin. Dat was de enige lichtbron. De galerie was donker en leeg. Maar blauw bewoog.

En dan komen we natuurlijk bij, nee niet bij Derek Jarman en zijn manische film Blue maar bij James Turrell, de Amerikaanse kunstenaar die mensen op allerlei manieren licht doet zien. En blauw. Echt blauw. Turrell is net als Yves Klein een kunstenaar die te serieus of niet serieus genoeg genomen wordt. Maar misschien is dat wel het lot van alle kunstenaars. En van alle kunst. In de Roden Crater in Arizona bouwt Turrell al sinds 1977 aan zijn levenswerk, een observatorium van de hemel dat verdacht veel op een tempel lijkt. Het is nog steeds niet open voor publiek, al moet dat binnenkort naar verluidt wel gebeuren.

Op de website ziet het geheel eruit als een seculiere tempel. Maar ik bid niet voor blauw. Moet ik er toch heen gaan? Of hoeft dat niet eens? Maakt het niet uit? Misschien werkt blauw in het algemeen het best als verlangen. Zal ik een ons blauw bestellen? Verlangen in een zakje. Uiteindelijk is dat waarschijnlijk hetzelfde, de Roden Crater en een onsje lapis lazuli. Het grootse blauw en het kleinste blauw, verenigd door verlangen.