Zwemster Sharon van Rouwendaal wint wereldtitel op 10 kilometer open water

Sharon van Rouwendaal heeft de wereldtitel gewonnen op de 10 kilometer openwaterzwemmen in Boedapest. De zwemster uit Eindhoven tikte na twee uur, twee minuten en 29,2 seconden de finishbalk aan. Ze was een halve seconde sneller dan de Duitse Leonie Beck, die als tweede eindigde, met daarachter Ana Marcela Cunha uit Brazilië.

Lange tijd zwom Van Rouwendaal achter in de groep, maar in de loop van de race klom ze naar voren. Hoewel het tot vlak voor het einde leek alsof Beck en Cunha onderling om de winst zouden sprinten, wist Van Rouwendaal de twee op het laatste moment in te halen.

Het is voor Van Rouwendaal de eerste wereldtitel in open water. In 2016 won ze goud op de 10 kilometer tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Vier jaar later, in Tokio, werd ze tweede. Toen won Cunha, de zwemster die Van Rouwendaal deze keer voorbleef.

Lees ook het interview met Van Rouwendaal: ‘Al mijn verdriet stopte ik in de sport’