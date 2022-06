Zuchten zonder zorgen

In aflevering 64 van de podcast Teun & Gijs vertellen alles – toen de oorlog in Oekraïne net een paar weken speelde – bespreken Teun van de Keuken en Gijs Groenteman hun gemoedstoestand met Hanneke Groenteman, de moeder van Gijs.

„Gijs, je bent heel erg zwaar te moede, hè? Zuchterig”, vraagt Hanneke.

„Ja, ik ben zuchterig. [...] Ja, het is net, ik zei net tegen Teun, aan de ene kant gaat alles gewoon door, aan de andere kant is er de hele tijd een soort deprimerende deken die over ons heen ligt.”

En dan valt er buiten die aanhoudende oorlog nog veel meer te zuchten. Beetje klimaatverandering, beetje energiecrisis, beetje inflatie, beetje pandemie, beetje veel afname van de biodiversiteit, beetje stikstofproblemen. Een groep beetje grote problemen zijn samen een hele hoop zorgen, met als gevolg, een zuchterige staat van zijn.

Levensbelang

Gelukkig hoeven we ons over dat zuchten zelf dan weer geen zorgen te maken. Al in 2016 ontdekten onderzoekers van UCLA en de universiteit van Stanford dat zuchten goed is voor hoofd en lijf. Het is niet alleen goed, het lijf heeft het zelfs nodig om af en toe goed te zuchten. Het is, volgens de onderzoekers, van levensbelang.

Om de longen gezond te houden moeten ze regelmatig een dubbele ademteug te verstouwen krijgen. Je haalt tijdens een zucht twee keer adem, om vervolgens alle longspieren te ontspannen. Pfff. Als een ballon die leegloopt.

Volgens de onderzoekers zouden de longblaasjes zonder af en toe een diepe zucht instorten. We zuchten dan ook, onbewust, elke vijf minuten onvrijwillig. Het zou fijn zijn als de zorgen wegbleven, zuchten doen we toch wel.