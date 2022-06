Verdachten overval Tefaf in Maastricht vrijgelaten

De twee personen die dinsdag zijn opgepakt na de overval op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn weer vrijgelaten. Dat meldt de politie Limburg woensdag, die zegt dat de twee geen verdachten meer zijn in het onderzoek. De mannen waren opgepakt omdat ze „dusdanig verdacht gedrag” vertoonden dat er voldoende aanleiding was om ze aan te houden, zegt de politie.

Dinsdagochtend overvielen vier mannen de stand van de Londense juwelier Symbolic & Chase op de internationale kunstbeurs Tefaf. Daarbij zouden zij kostbare sieraden hebben buitgemaakt, waaronder een collier ter waarde van 27 miljoen euro. Op beelden van de overval, zijn vier mannen te zien die gekleed zijn in colberts en petten dragen. Een van hen slaat met een hamer op een vitrine tot het glas breekt. Een ander lijkt met een geweer bezoekers op afstand te houden. De beurs werd korte tijd ontruimd na de overval.

Het is niet de eerste keer dat er kostbaarheden zijn gestolen op Tefaf. Onder meer schilderijen en sieraden zijn eerder gestolen. Op de beurs in Maastricht zijn dit jaar zeker 240 handelaren uit zo’n twintig landen aanwezig. In voorgaande jaren kwamen ongeveer 70.000 bezoekers op de beurs af.

