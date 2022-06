Turkije eist uitlevering van 33 dissidenten door Finland en Zweden

Turkije vraagt Zweden en Finland om in totaal 33 mensen uit te leveren. Dat heeft de Turkse minister van Justitie Bekir Bozdag woensdag gezegd volgens Turkse media. De uitleveringen zijn volgens Bozdag „in het kader” van de overeenkomst die de drie landen dinsdag op de NAVO-top in Madrid hebben gesloten, over de toetreding van Zweden en Finland tot het bondgenootschap.

Finland krijgt van Turkije het verzoek om zes leden van de Koerdische guerrillabeweging PKK en zes leden van de dissidente Gülen-beweging uit te leveren. Bij Zweden gaat het om elf PKK-leden en tien Gülenisten. Turkije noemt beide bewegingen terroristisch, maar in het geval van de Gülen-beweging gaan andere landen daar niet in mee. De PKK wordt door de EU wel als terroristisch bestempeld, maar Koerden in Zweden ontkennen dat ze daar banden mee hebben.

Finland en Zweden willen allebei toetreden tot de NAVO, maar Turkije blokkeerde dat tot dinsdag. Volgens de Finse president Sauli Niinistö hebben de drie landen afgesproken om „hun volledige steun uit te breiden tegen bedreigingen en voor elkaars veiligheid”. In de overeenkomst zou staan dat de landen gaan samenwerken op het gebied van uitlevering, maar hoe precies is niet duidelijk.

‘Destabiliserend’

Of Zweden meegaat in het verzoek, hangt af van informatie die het land van Turkije krijgt, reageerde de Zweedse premier Magdalena Andersson woensdag tegenover persbureau Reuters. „Bij alle uitleveringen blijven wij het Zweedse en internationale recht volgen.” Finland heeft nog niet gereageerd.

„Een puur destabiliserende factor”, noemde de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergey Rjabkov de mogelijke uitbreiding van de NAVO, die met het instemmen van Turkije een stap dichterbij is. Volgens het Russische staatspersbureau RIA zei hij woensdag: „Dit zorgt niet voor meer veiligheid, noch voor de toetreders noch voor landen die de alliantie als bedreiging zien.”

