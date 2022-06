Tim van Rijthoven door naar derde ronde Wimbledon

Tim van Rijthoven heeft zich woensdagavond geplaatst voor de derde ronde van grandslamtoernooi Wimbledon. In vier sets versloeg hij de Amerikaan Reilly Opelka met 6-4, 6-7, 7-6 en 7-6.

Van Rijthoven, de nummer 104 van de wereld, plaatste zich met een wildcard voor Wimbledon nadat hij begin juni het ATP-toernooi in Rosmalen had gewonnen. De 25-jarige tennisser is volgens persbureau ANP de eerste Nederlander die de derde ronde weet te bereiken op Wimbledon sinds 2013. Toen lukte het Igor Sijsling, de huidige coach van Van Rijthoven, om twee wedstrijden te winnen in Londen.

Tallon Griekspoor heeft de derde ronde van Wimbledon woensdag niet weten te bereiken. De Nederlander verloor in drie sets (6-4, 7-7-, 6-3) van de Spanjaard Carlos Alcaraz. In de tweede ronde speelt donderdagmiddag Botic van de Zandschulp nog. Hij moet het opnemen tegen Emíl Ruusuvuori uit Finland.

