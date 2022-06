Syriëganger Fatima H. krijgt Nederlanderschap terug vanwege belangen kinderen

De Raad van State heeft Syriëganger Fatima H. haar Nederlanderschap teruggegeven. Het kabinet besloot in 2019 het Nederlanderschap van H. af te nemen, maar het hoogste rechtsorgaan maakte woensdag bekend dit besluit te hebben teruggedraaid. Ankie Broekers-Knol (VVD), destijds staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, zou bij de ongewenstverklaring onvoldoende rekening hebben gehouden met de belangen van de minderjarige Nederlandse kinderen van H., die momenteel vastzit in een Nederlandse cel. Haar kinderen, vijf en zeven jaar oud, hebben een Nederlandse nationaliteit en gaan in Nederland naar school.

Fatima H. vertrok in 2013 naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. Volgens de rechtbank in Rotterdam, die H. in 2021 veroordeelde tot vier jaar gevangenisstraf, nam de Syriëganger deel aan een terroristische organisatie, verheerlijkte zij de werkwijze van IS en deelde zij IS-propaganda via sociale media. Na de ongewenstverklaring en de intrekking van haar Nederlanderschap meldde H. zich bij de Nederlandse ambassade in Turkije, en reisde zij met een nooddocument naar Nederland. Sindsdien zit de vrouw in Nederland in de gevangenis.

De Raad van State vindt weliswaar dat Broekers-Knol „goed heeft gemotiveerd” dat H. een gevaar is voor de nationale veiligheid, maar zegt ook dat de staatssecretaris bij de ongewenstverklaring onvoldoende rekening heeft gehouden met het recht op gezins- en privéleven. Dat recht is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De ongewenstverklaring en het besluit om de Nederlandse nationaliteit af te nemen zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor beide besluiten zijn teruggedraaid.