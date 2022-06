Salah Abdeslam levenslang de cel in voor aanslagen in Parijs

De hoofdverdachte van de terreuraanslagen in Parijs eind 2015 is woensdag veroordeeld tot een levenslange celstraf, zonder kans op vervroegde vrijlating. Salah Abdeslam is de enige overlevende van de acht plegers van de aanslagen bij concertzaal Bataclan, stadion Stade de France en diverse horecazaken waarbij 130 mensen om het leven kwamen.

De aanslagen waren opgeëist door Islamitische Staat (IS). Zeven aanslagplegers bliezen zichzelf op of werden gedood door de politie. Het bomvest van Abdeslam werkte niet, waarna hij op de vlucht sloeg. Zelf heeft hij verklaard dat hij zich had bedacht toen hij dansende mensen om zich heen zag in het café waar hij wilde toeslaan. Hij werd pas maanden later, in maart 2016, opgepakt bij een antiterreuractie in Brussel.

Aan het begin van het strafproces noemde Abdeslam zich nog „soldaat van God”, maar aan het slot, eind april, bood hij slachtoffers „medeleven” en „excuses” aan. Zijn straf wordt bepaald door vijf rechters van een speciale assisenrechtbank, die zich onder meer bezighoudt met terrorismezaken en georganiseerde drugshandel. Naast Abdeslam stonden nog negentien mensen terecht voor betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs.

Lees ook: Ook de handlangers bij de terreuraanslagen in Parijs gaan de cel in