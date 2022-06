Rapporteur: overheid doet te weinig om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld

De Nederlandse overheid doet onvoldoende om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld. Dat concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, in een woensdag gepubliceerd rapport. Hij heeft onderzocht in hoeverre 119 aanbevelingen van vier belangrijke onderzoekscommissies goed zijn opgevolgd. Het gaat om onderzoeken naar seksueel geweld in de rooms-katholieke Kerk, de sport en de jeugdzorg.

Veel organisaties in deze sectoren mogen zelf bepalen hoe ze uitvoering geven aan de aanbevelingen van de commissies en hierop heeft de overheid weinig zicht, concludeert Bolhaar in zijn onderzoek ‘Bouwen aan Bescherming’. En omdat bij de aanpak van seksueel geweld doorgaans veel verschillende partijen betrokken zijn, is niet altijd duidelijk wat ieders rol is. Gevolg: aanbevelingen worden niet altijd in de praktijk gebracht. Hierdoor blijven misstanden „vanuit allerlei sectoren aan het licht komen”, aldus Bolhaar. Wat ontbreekt, zo stelt hij, is „een vinger aan de pols waarmee de landelijke overheid haar beschermingsplicht kan waarmaken”.

Daarnaast is er volgens de Nationaal Rapporteur landelijk meer kennis nodig, bijvoorbeeld over hoe vaak seksueel geweld tegen kinderen in de praktijk voorkomt. Zonder dit inzicht is namelijk onduidelijk of bepaalde maatregelen effectief zijn en of er iets is verbeterd.

Lees ook: Herman Bolhaar: ‘Zorg voor een brede omslag in het denken over seksueel geweld’

Overheid moet ‘proactieve houding’ aannemen

De ambitie om seksueel geweld aan te pakken is er bij de overheid wel degelijk, benadrukt Bolhaar. Zo is Mariëtte Hamer afgelopen voorjaar aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en komt er een nationaal actieplan seksueel geweld. Maar ambities alleen zijn niet voldoende: bij het maken van beleid moet óók rekening worden gehouden met wat er in de uitvoering nodig is om die doelen ook waar te maken, aldus de Nationaal Rapporteur.

Om ambities waar te maken, moet de overheid „een proactieve houding” aannemen, zo luidt de eerste aanbeveling, en alert te blijven op het beschermen van kinderen tegen seksueel geweld.

Daarnaast moet „periodiek wetenschappelijk onderzoek” worden gedaan naar hoe vaak seksueel geweld tegen kinderen voorkomt. Hoewel vrijwel alle commissies en de Tweede Kamer hierop hebben aangedrongen, is een dergelijk onderzoek er nog niet van gekomen. „Daardoor blijven er incidenten opduiken, zonder dat duidelijk wordt hoe groot het probleem is”, aldus Bolhaar. Tot slot adviseert hij de overheid om in gesprek te blijven met slachtoffers: „Het daadwerkelijk kennen en begrijpen van het perspectief en de behoeften van de slachtoffers is een belangrijke voorwaarde om de juiste ondersteuning te bieden.”