Oud-minister Jorritsma kan zich weinig meer herinneren van de gaswinning in Groningen

Annemarie Jorritsma (VVD) is er duidelijk over: ze is niet naar de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen gekomen om „meningen” of „allerlei bespiegelingen” te geven. Ze zegt het woensdag diverse keren tijdens het verhoor, waarbij Tweede Kamerleden haar onder ede en in het openbaar verhoren.

Jorritsma (72) wil niet reflecteren op de vraag wat zij zelf als minister van Economische Zaken rond de eeuwwisseling ánders had kunnen doen. „U doet hier een feitenonderzoek”, houdt ze de commissie voor. „U moet mij bevragen over de periode van vier jaar dat ik minister was.”

Jorritsma was van 1998 tot 2002 minister van Economische Zaken en vicepremier, in het tweede kabinet-Kok. De energiemarkt werd in die periode geliberaliseerd: overheidsmonopolies werden losgelaten om commerciële marktpartijen een kans te geven. Het achterliggende idee was dat dit zou leiden tot meer concurrentie, waardoor de prijzen omlaag zouden gaan en grootverbruikers en consumenten zelf konden kiezen bij wie ze gas en elektriciteit afnamen.

Voor Jorritsma is het lang geleden, maakt ze meteen aan het begin van het verhoor duidelijk. „Het is twintig jaar geleden dat ik minister was.” De commissie moet het haar niet kwalijk nemen als ze zich af en toe vergist. Het komt ook regelmatig voor dat ze geen antwoord kan geven op vragen. Ze kan het zich niet meer herinneren, zegt ze. Of het speelde in de tijd vóór haar ministerschap, of juist erna. Af en toe kijkt ze op een stapeltje A4'tjes.

Voorganger Wijers

De liberalisering was een beweging die ze niet zelf in gang had gezet, vertelt ze, die was begonnen onder haar voorganger Hans Wijers (D66). Maar ze stond er wel achter. De hoop was vooral dat distributiebedrijven „efficiënter” zouden worden. Het zogenoemde gasgebouw dat in de jaren zestig was opgetuigd om het grote gasveld in Groningen te exploiteren, en waarin de staat samenwerkte met de oliebedrijven Shell en Esso, moest opnieuw worden ingericht. De nieuwe verhoudingen werden vastgelegd in de Gaswet van 2000.

Volgens Jorritsma waren de oliebedrijven daar niet blij mee. Vooral aandeelhouder Exxon verzette zich hevig. „Zij wilden liever doorgaan met de privaatrechtelijke afspraken uit de jaren zestig.” Maar die waren „niet transparant” en druisten in tegen de Europese afspraken.

In de periode dat Jorritsma minister was, deden zich meerdere zware aardbevingen voor, onder meer in het Drentse dorp Roswinkel. Ze hadden een kracht die varieerde van 2,9 tot 3,4 op de schaal van Richter. Het „malle” is, zegt Jorritsma, dat ze nooit naar de Tweede Kamer is geroepen om te debatteren over die aardbevingen, en ook niet over bodemdaling, terwijl daarover in die tijd wél werd gesproken. „De gedachte was niet dat het zo’n groot probleem zou worden.” Er was schade, maar dat „was een probleem dat we gewoon snel moesten oplossen”.

Jorritsma vertelt dat ze de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) die onder Wijers was opgericht, opdracht gaf onderzoek te laten doen naar de schademeldingen. Die rapporten konden de mensen dan gebruiken als ze de schade wilden verhalen op gaswinningsbedrijf NAM. Verzekeringsmaatschappijen wilden geen rechtsbijstand geven, omdat een calamiteit als een aardbeving niet gedekt was. „We hebben gedaan wat we konden zodat mensen hun recht konden halen.”

Was het niet veel simpeler geweest om de bewijslast om te draaien, vraagt commissielid Hülya Kat. Dan had de NAM als exploitant van de gasvelden moeten bewijzen dat de schade níét was veroorzaakt door de gaswinning. Er lag in die tijd een advies aan Jorritsma om het zo te regelen. Waarom nam zij dát niet over? Jorritsma geloofde niet dat de positie van de burger daar beter van zou worden, zegt ze. „De bedrijven hadden hele diepe zakken, elke schadeclaim zou bij de rechter terechtkomen.”

‘Dat vind ik vervelend’

Kat lijkt het niet helemaal te geloven. Ze vraagt of er niet iets anders achter zat. Had Jorritsma zich laten ompraten door de NAM en de oliebedrijven? Nee, zegt zij beslist, zo ging het niet. „Ik vond het zelf geen goed idee.”

De oud-minister geeft nu toe dat de oplossing waarvoor zij zelf koos, de hulp aan gedupeerden via de Tcbb, óók niet goed werkte. „Dat vind ik vervelend”, zegt ze.

Het is een van de weinige keren dat de oud-minister ergens spijt van lijkt te hebben. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), komt er aan het eind van het verhoor nog een keer op terug „Dit was een kans uit het verleden die anders had kunnen lopen. Wat vindt u daarvan?” „Met de kennis van toen had ik niet een betere beslissing kunnen nemen”, zegt Jorritsma.

Als de commissie geen vragen meer heeft, drie uur eerder dan gepland, wil Jorritsma zelf nog iets zeggen. Ze vertelt dat ze na haar vertrek uit Den Haag een tijdje waarnemend burgemeester in Delfzijl was. In de bestuurderskringen waar ze toen verkeerde, waren de aardbevingen geen onderwerp van gesprek. „De wereld zag er heel anders uit”, zegt ze. „Het was echt een andere tijd.”