Oud-minister Jorritsma: de gedachte was niet dat het zo’n groot probleem zou worden

Op de derde dag van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen kwamen twee mensen aan het woord: George Verberg, oud-topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en oud-directeur van de Gasunie, en VVD’er Annemarie Jorritsma, oud-minister van Economische Zaken. Terwijl Verberg tot in de kleinste details wist te vertellen over de gesprekken en onderhandelingen over de gaswinning, waar hij vanaf 1974 tot 2004 bij betrokken was, legde Jorritsma er juist de nadruk op dat het voor haar lang geleden was dat ze als minister verantwoordelijk was voor dit dossier.

Jorritsma was van 1998 tot 2002 minister van Economische Zaken en vice-premier van het tweede kabinet-Kok. In die tijd werd de energiemarkt geliberaliseerd. Het zogenoemde gasgebouw dat in de jaren zestig was opgetuigd om het grote gasveld in Groningen te exploiteren, en waarin de Staat samenwerkte met de oliebedrijven Shell en Esso, moest opnieuw worden ingericht. De nieuwe verhoudingen werden vastgelegd in de Gaswet van 2000. Volgens Jorritsma waren de oliebedrijven er niet blij mee. Vooral aandeelhouder Exxon verzette zich hevig. „Zij wilden liever doorgaan met de privaatrechtelijke afspraken uit de jaren zestig.” Maar die waren „niet transparant” en druisten in tegen de Europese afspraken.

Zware aardbevingen

In de periode dat Jorritsma minister was, deden zich verschillende zware aardbevingen voor bij het Drentse dorp Roswinkel. Het „malle” is, zegt Jorritsma, dat ze nooit naar de Tweede Kamer is geroepen om te debatteren over die aardbevingen, en ook niet over bodemdaling, waar in die tijd wél over werd gesproken. „De gedachte was niet dat het zo’n groot probleem zou worden.” Er was wel schade, maar dat „was een probleem dat we gewoon snel moesten oplossen”.

Jorritsma vertelt dat ze de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) opdracht gaf onderzoek te laten doen naar de schademeldingen. Die rapporten konden de mensen dan gebruiken als ze de schade wilden verhalen op de NAM. „We hebben gedaan wat we konden zodat mensen hun recht konden halen.”

Flinke ruzie achter de schermen

Eerder op de dag werd Verberg verhoord door de commissie. Hij vertelde nauwgezet hoe de Staat en de oliebedrijven vanaf de jaren zestig samen optrokken om de enorme gasvondst in Groningen te gelde te maken. Dat vergde grote investeringen in pijpleidingen door het hele land. Achter de schermen werd er soms flink ruzie gemaakt, maar naar de buitenwereld toe hielden de partners een „stiff upper lip”, zegt Verberg. Dat was simpelweg nodig omdat de financiële belangen zo groot waren.

Verberg maakte zich kwaad over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), uit 2015, waarin het verwijt stond dat bij de gaswinning de veiligheid van de Groningers decennialang van ondergeschikt belang is geweest. Het kabinet en de Tweede Kamer hebben daarop spijt betuigd. Maar volgens Verberg heeft de OVV heeft er niks van begrepen. Er was in Nederland voor gekozen om van aardgas de belangrijkste brandstof te maken, en daarom gingen de kolenmijnen in Limburg dicht. Het was een enorme omslag die grote investeringen vergde, en die moesten snel terugverdiend worden met het gas. Alles was dáárop gericht zegt hij.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Oud-minister Jorritsma: de gedachte was niet dat het zo’n groot probleem zou worden