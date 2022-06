Opnieuw boerenprotesten, tien arrestaties voor acties dinsdag

Boeren protesteren woensdag opnieuw op meerdere plekken. Een actie op de A1 begon rond het middaguur en is verplaatst van de Duitse grens naar dezelfde snelweg ter hoogte van Rijssen. Daar staat het verkeer vast. Ook bij knooppunt Azelo staan files door demonstraties aan beide kanten van de A1, meldt de ANWB.

Bij de provinciehuizen van Zwolle en Leeuwarden staan ook tientallen boeren te demonstreren, melden lokale media. In Friesland gaat het volgens dagblad de Leeuwarder Courant om zo’n tweehonderd mensen, die ook trekkers en tractoren hebben meegenomen. Dinsdag stonden er bij het Friese provinciehuis ook al boeren te demonstreren.

In Zwolle zijn de tientallen aanwezige boeren in gesprek gegaan met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, schrijft RTV Oost. Boeren staan bij de provinciehuizen omdat het kabinet de uitvoering van het stikstofbeleid bij de provincies legt.

Protesten dinsdag

De afgelopen dagen was het op meerdere plekken in Nederland onrustig vanwege boerenprotesten. Maandag blokkeerden boeren met tractoren meerdere snelwegen en dinsdagavond kwamen demonstranten langs bij het huis van Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA). Ook bij de woning van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) waren weer boeren aanwezig. Ze braken daar door een politieafzetting heen. Het ging daarnaast mis in de omgeving van Kootwijkerbroek en Stroe, waar demonstranten politiebusjes belaagden en agenten in het nauw dreven.

De politie meldt woensdagmiddag dat er in Oost-Nederland tien mensen zijn aangehouden tijdens de boerenprotesten op dinsdag, onder meer vanwege geweldpleging en het rijden op de snelweg met een tractor. Ook zijn twee personen aangehouden vanwege poging tot doodslag richting agenten. Eén minderjarige verdachte is tijdelijk vrijgelaten, meldt persbureau ANP. De politie is een „grootschalig onderzoek” begonnen en zegt de komende tijd meer aanhoudingen te verwachten.