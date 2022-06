Onbekommerd houden van opera

In Italië was – en is – de opera van het volk. Zo’n anderhalve eeuw geleden hield componist Giuseppe Verdi zijn aria’s in de repetitietijd angstvallig geheim voor het publiek, want anders hoorde hij de melodieën al voor de première op straat door draaiorgels of fluitende mensen. En ook nu nog leeft de opera: zo schalt in het hart van de provinciestad Lecce, op het Piazza Sant’Oronzo, elke middag om twaalf uur de stem van tenor Tito Schipa uit de luidsprekers.

In Nederland ging het een jaar of vijftig geleden niet anders. Mannen en vrouwen uit alle lagen van de samenleving zongen in hun vrije tijd opera en operette in koren. In haar autobiografische boek Bij twijfel hard zingen brengt sopraan Francis van Broekhuizen een ode aan die traditie, waaruit ze zelf voortkomt. Generaties lang echode de liefde voor opera door haar katholieke familie, die zelfs een koor oprichtte.

Van Broekhuizen werd in coronatijd tot haar eigen verbazing „op het paard van de bekendheid” getild door tal van tv-optredens. Het wekte kennelijk de honger van het publiek naar haar levensgeschiedenis. En met het losjes geschreven en anekdotische Bij twijfel hard zingen voorziet ze hierin.

Van Broekhuizen doet met haar volkse verschijning en nuchtere Rotterdamse tongval in niets denken aan de moderne operadiva’s die, zoals vakgenoot Charlotte Margiono eens verzuchtte, „de jeugd en schoonheid moeten bezitten van popsterren, het bewegingsapparaat van prima ballerina’s, het acteervermogen van gelouterde Shakespeare-vertolkers en – meestal als sluitstuk – ook een prachtige stem”.

Francis van Broekhuizen belichaamt de volkse traditie van opera

Maar daar zit Van Broekhuizen niet mee. Ze beschrijft zichzelf als een typische mavo-klant: „Niet dom, maar alleen praktisch ingesteld.” Ze studeerde af in het maatschappelijk werk en pas begin twintig durfde ze echt te dromen over zingen als beroep. Ze beschrijft dit hobbelige pad met veel zelfspot en humor. In haar schetsen van een katholieke jeugd ruik je de warme nestgeur van de verzuiling. Ze laaft zich vooral aan de mooie kant van de Roomse traditie: saamhorigheid, verbeeldingskracht en de geheimzinnige emotionaliteit die de Latijnse gezangen ademen.

Ze brengt de romantiek van een verloren wereld tot leven zonder enige literaire pretentie, alsof ze alles aan de stamtafel van een bruine kroeg zit te vertellen. Al even ontwapenend en onopgesmukt verhaalt ze over de moeilijke episoden: pesterijen op de lagere school, een operadirecteur die haar negeert, de worsteling met haar homoseksualiteit, en de monomanie en het egocentrisme waarop de opera drijft.

Maar tegelijkertijd is ze nog altijd het kind dat als vijftienjarige op excursie met school midden in het Colosseum in Rome Bach zingt, dat spontaan in de Arena van Verona de akoestiek uitprobeert en dat opera niet ingewikkelder maakt dan het is: zingen over de stroom van het leven, waarin we allemaal voortdobberen, over liefde, vreugde, lijden en dood.

De begeesterde Van Broekhuizen gooit de deur naar de opera wijd open: geen poortwachter te bekennen. Niet twijfelen, gewoon onbekommerd naar binnen lopen.