Nigeriaanse choreograaf Qudus Onikeku: ‘Het lichaam heeft een eigen intelligentie’

Veel kleur, veel muziek, dans, onverhoedse salto’s, Yoruba-rituelen, hiphop moves. Veel van alles, biedt de voorstelling Re:INCARNARTION van Qudus Onikeku. De energie stroomt van het podium.

Twee musici, percussionist/ trompettist Victor Ademofe en toestenist/ gitarist Olatunde Obajeun, stoken het vuur op met composities en solo-improvisaties waarin de invloed herkenbaar is van Fela Kuti, de grote Nigeriaanse ster en vader van de Afrobeat.

In de bioscoopzaal van het Institut Français in Wedding, een multiculturele wijk in Berlijn waar Onikeku de voorstelling in het kader van het festival Afrolution presenteert, slaat de onstuimigheid van de tien dansers bij elk aanzwellen van ritme en dynamiek over op het publiek, dat het op een enthousiast joelen zet. Zo golft de voorstelling op en neer, met momenten van verstilling die erupties van dansdrift afwisselen.

De Nigeriaan Onikeku (38 jaar), die zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande Afrikaanse choreografen, werkt in Re:INCARNATION met een groep jonge Afrikaanse performers: straatdansers en autodidacten, die zijn gevoed door de laatste muziektrends en kersverse dans(meng-)vormen op Instagram en TikTok.

De Nigeriaanse choreograaf Qudus Onikeku

U werd opgeleid aan de École nationale supérieure des arts du cirque in Frankrijk. Waarom koos u als danser voor een circusopleiding?

„Ik was al in Frankrijk en danste in Toulouse toen ik overwoog een officiële opleiding te gaan volgen. Maar een dansacademie zag ik niet zitten, gezien de toenmalige trend in de Franse danswereld: conceptuele non-dans. Niets voor mij. Ik geloof in het lijfelijke van de dans.

„Via via maakte ik kennis met de mogelijkheden van nouveau cirque, en daarin herkende ik elementen van de Nigeriaanse Yoruba-cultuur: totaaltheater, met muziek, dans, toneel, magie, circus, acrobatiek. Dat paste mij beter. Ideeën zijn er om om te zetten in performances, niet om over te praten.”

Na tien jaar Frankrijk, waar u ook al choreografieën had gemaakt, keerde u terug naar uw geboortestad Lagos. Wat viel u op?

„Na Parijs bezag ik Lagos in 2014 met een frisse blik. De chaos en vitale energie die ik vroeger doodnormaal vond, trof me. Ik wilde me erin onderdompelen, de essentie ervan begrijpen, zonder meteen aan een voorstelling te denken. Ik ben meer geïnteresseerd in de praktijk van het samen creëren dan in het kunstwerk. Maar samenwerking is in Nigeria geen vanzelfsprekendheid.

„Bij terugkomst realiseerde ik me pas goed dat 65 procent van de Nigeriaanse bevolking jonger is dan 25 jaar. Dat zijn dus 130 miljoen jonge mensen! Kun je je de vitaliteit voorstellen die dat genereert? Gekoppeld aan onze gebrekkige leiderschapscultuur resulteert dat in een jeugd die alle kanten op stuitert. Niemand neemt de leiding, leiders worden niet zomaar geaccepteerd.

„Wat dat op artistiek gebied creëert, is geweldig, maar tegelijk is het moeilijk om in die situatie een gezelschap te vormen en iets betekenisvols te doen met al die creativiteit.”

Dat is hem wel gelukt: Onikeku zette met een team van medewerkers, allen jonger dan 25 jaar, een danscentrum op, organiseerde jaarlijks het creatieve festival danceGATHERINGS en leidde een verzameling autodidacte straatdansers in workshops op tot professionele performers.

Re:INCARNATION van Qudus Onikeku / The QDance Company. Foto Blandine Soulage

Met de The QDance Company wilt u nieuwe vormen van hedendaagse Afrikaanse dans creëren. Kunt u die omschrijven?

„In elk geval is dat kunst die voortkomt uit de eigen omgeving, psychologie, filosofie en cultuur van de maker. Mijn omgeving is Lagos, mijn filosofie en cultuur de Yoruba-cultuur, ook al ben ik, en is heel Lagos, hartstikke verwesterd. Ik zeg ook niet dat Afrika zo geweldig is. Nee, in Lagos is het net zo shit als overal in de wereld. Maar ik vind het de opdracht van een kunstenaar werk te maken dat specifiek is voor zijn omgeving, kunst die alleen dáár kan ontstaan. Alleen zo kunnen we de rijkdom en de diversiteit van de hedendaagse dans laten zien.

„Je moet je niet, omwille van succes op de wereldpodia, aanpassen aan Europese of Amerikaanse normen. We moeten laten zien dat er een nieuwe generatie Afrikaanse kunstenaars is, met een eigen stem, een eigen verhaal en een eigen kunst die het waard is om zonder uitleg of verklaring op de wereldpodia te presenteren.

„En met Afrikaanse kunst bedoel ik dus niet Beyoncé’s ‘Black is king’ en kijk mij amazing zijn, maar écht Afrikaans. Daarvoor moet je dieper graven, de steden uit, het land in. Ik noem ons werk ook wel ‘opgravingen’.”

Opgravingen in het lichaam?

„Het lichaam heeft een eigen geheugen en intelligentie. Als Afrikanen staan we midden in alle belangrijke, actuele ontwikkelingen en crises – overigens wordt ironisch genoeg het debat vaak over onze hoofden gevoerd. Klimaatverandering, migratie, kwetsbare democratieën? Hallooo! Daar kunnen we je álles over vertellen. Wij ondervinden de gevolgen aan den lijve. In onze geschiedenis zijn we door ingrijpende, traumatische ervaringen gegaan: de slavernij, het kolonialisme. Onze geest en ziel zijn gekoloniseerd.

„Maar het lichaam is koppig. In de diepere lagen liggen oudere wijsheden opgeslagen: de authentieke Afrikaanse verhalen, de Yoruba-filosofie. Daarom ben ik geïnteresseerd in het lichaam, en hoe het die gevoelens in de huidige tijd vormgeeft, de vormen waarmee het zich in het heden uitdrukt.”

Voor Re:INCARNATION heeft Onikeku de jonge performers in hun eigen lichaamsgeheugen en levenservaring laten spitten. In de voorstelling gebeurt alles tegelijk, net als in de zinderende straten van Lagos: vechten, vrijen, baren, sterven, zonder ‘logische’, verbindende lijnen. Aardse realiteit en de wereld van de egunguns, de spectaculair gekostumeerde geesten van de voorvaderen, volgen elkaar abrupt op.

De losse structuur van de voorstelling is afgeleid van de Yoruba-filosofie met zijn non-lineaire verteltraditie. Tijd is volgens de Yoruba’s cyclisch; een eeuwige cirkel van geboorte, dood en wedergeboorte. In de voorstelling is die drie-eenheid te herkennen in kleuren, temperamenten en bewegingsstijlen. Voor het slotakkoord liet Onikeku zich inspireren door de Caribische jabjab-traditie, waarbij de deelnemers zich insmeren met een zwarte vloeistof. Het is een overweldigend visueel, muzikaal en fysiek spektakel, een stormachtige eruptie van fysieke energie.

Ligt de wedergeboorte van de hedendaagse dans in een fysiekere, minder intellectuele benadering?

„De kunstwereld wordt door de markt gedicteerd. Daardoor is een soort uniformiteit ontstaan. Zwart is ook uniform: alles en iedereen wordt hetzelfde. Maar het kan ook een begin zijn. Er is in de hedendaagse dans behoefte aan nieuwe energie, vers bloed en een waarachtig gevoelde innerlijke noodzaak. Die zal komen uit culturen die lang onderdrukt zijn geweest, inclusief hun danshistorie.

„Tien jaar geleden ongeveer was er een enorme expositie over dans in de twintigste eeuw in Centre Pompidou [Danser sa vie, red.]. Geen enkele naam van mensen met Afrikaanse roots werd genoemd. Ja, Joséphine Baker. Maar dus niet Katherine Dunham, geen Alvin Ailey. Zagen al die intellectuele mensen niet hoeveel invloed zwarte dansers op de moderne dans hebben gehad, wat van hen is overgenomen?

„Dat Europese perspectief is achterhaald, het is niet universeel, maar lokaal. Tot nu toe werd de toegang tot de kunstwereld en de wereldpodia bepaald door de westerse, culturele citadels. Dankzij sociale media is er ruimte voor nieuwe perspectieven. Wij zijn nu in staat de markt te omzeilen. TikTok en Instagram bieden ruimte aan speelsheid, de basis voor elke innovatie.”

Onikeku richt zich tot een denkbeeldig gehoor van curatoren, artistiek directeuren en programmeurs van de toonaangevende podia en festivals in de wereld: „Breng meer tijd door op Instagram en TikTok! Dáár zie je de vernieuwing, dát zijn de vensters naar oorspronkelijkheid en creativiteit. Begrijp me goed, ik geloof nog steeds in die instituten, maar nu moeten jullie naar ónze markt komen, niet andersom.”

