Nieuw op streaming week 26: Only Murders In The Building, Atlanta en Ze Weten Alles Van Je

Only Murders In The Building seizoen 2

Uiterst vermakelijke comedyserie over klungelige true crime-podcasters. In het tweede seizoen zijn uitgerangeerde tv-acteur Charles (Steve Martin), uitgerangeerde theaterregisseur Oliver (Martin Short) en dolende millennial Mabel (Selena Gomez) beroemdheden. Hun podcast over een moord in hun appartementencomplex werd namelijk een onverwachte hit. Overmijdelijk: de concurrentie ligt op de loer. Nog erger: de drie worden zelf verdacht van betrokkenheid bij een moord.

Disney+, 10 afleveringen (wekelijks).

Atlanta seizoen 3

De gelauwerde serie van en met Donald Glover is terug. Glover (tevens muzikant onder de naam Childish Gambino) speelt Earnest ‘Earn’ Marks, manager van zijn rappende neef Alfred ‘Paper Boi’ Miles (Brian Tyree Henry). De nieuwe reeks speelt zich voor een groot deel af tijdens een Europese tour van Paper Boi. Naast Londen en Parijs wordt ook Amsterdam bezocht. Daar worden de personages confronteert met het fenomeen Zwarte Piet.

Disney+, 10 afleveringen.

Ze Weten Alles Van Je

Deze serie over de vermissing van cyberexpert Arjen Kamphuis is een mix van documentaire en fictie. Kamphuis verdween in 2018 in Noorwegen. Charlie Chan Dagelet speelt een journalist die de vermissing onderzoekt. Dit fictieve personage spreekt met de echte betrokkenen

Videoland, 4 afleveringen.