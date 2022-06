NAVO belooft Oekraïne steun ‘zo lang als nodig is’

Meer geld, meer leden, meer wapens, meer militairen in Oost-Europa en veel meer militairen in een hogere staat van paraatheid: de NAVO ondergaat de grootste herziening sinds het einde van de Koude Oorlog. Met dank aan Vladimir Poetin, uiteraard. Een nieuw concept voor de onderlinge taakverdeling grijpt terug op de Koude Oorlog zelf: landen krijgen weer op voorhand de medeverantwoordelijkheid voor de verdediging van een deel van de oostgrens.

Op een tweedaagse top in Madrid beloofde het bondgenootschap Oekraïne te steunen. „Zo lang als nodig is”, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg. „Whatever it takes”, zei premier Rutte. Nederland en Duitsland kondigden elk de levering van nog eens drie pantserhouwitsers aan en de NAVO beloofde Kiev een steunpakket met anti-drone systemen, brandstof en communicatie-apparatuur.

De NAVO blaakte in Madrid van zelfvertrouwen. Zweden en Finland werden welkom geheten, nadat Turkije zijn veto had ingeslikt. Het budget voor de NAVO zelf gaat omhoog, en, veel belangrijker, NAVO-landen geven honderden miljarden méér uit aan defensie.

Jarenlang werd in de NAVO geruzied over het grote aantal landen dat te weinig uitgaf aan defensie en de NAVO-norm van 2 procent bruto binnenlands product niet haalde. Binnenkort haalt een groot deel van de landen die norm wel. Twee procent is voor sommigen zelfs een achterhaalde norm: het Verenigd Koninkrijk wil graag praten over nóg hogere uitgaven. De NAVO gaf zichzelf ook een nieuw strategisch concept, waarin Rusland een dreiging wordt genoemd en China een uitdaging.

„Het wordt een historische en ingrijpende top voor onze alliantie”, beloofde gastheer Stoltenberg woensdagochtend. „We komen samen te midden van de meest serieuze veiligheidscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We zullen op deze top tot de grootste herziening van onze collectieve defensie besluiten.”

VS sterker aanwezig in Europa

De VS, de bondgenoot die met afstand het meeste gewicht in de schaal legt, kondigde aan zijn aanwezigheid in Europa wéér te versterken. Washington heeft het aantal militairen in Europa sinds de Russische invasie al met 20.000 verhoogd tot ruim 100.000. President Joe Biden maakte bekend dat de VS nu ook een militair hoofdkwartier in Polen vestigen en er een bataljon stationeren. In Roemenië komt een roulerende Amerikaanse gevechtseenheid. In de Baltisch landen zullen de VS onder andere present zijn met special forces en luchtverdediging. In het VK worden twee squadrons F35-gevechtsvliegtuigen extra gestationeerd. In Duitsland komen 625 militairen extra, onder ander belast met luchtafweer.

Op een recent NAVO-kaartje is te zien hoe de oostgrens van het bondgenootschap op dit moment verdedigd wordt. Als je de krijgsmachten van de grenslanden optelt bij de eenheden die bondgenoten naar het oosten gedirigeerd hebben, kom je op ruim 325.000 militairen in totaal. De bondgenoten leveren 40.000 militairen.

Om ook de komende jaren een robuuste verdediging te kunnen garanderen, wordt de oostgrens verder versterkt en de werkwijze aangepast. Duitsland levert daarvoor het model. Berlijn steunt Litouwen al jaren met een battlegroup. Daarvoor wordt straks een (veel grotere) brigade ingezet. In Litouwen komt een hoofdkwartier, onderkomens en er wordt ook zwaar materieel gestationeerd. Duitsland wordt verantwoordelijk voor dat gebied en de militairen zullen er ook regelmatig oefenen. Maar de brigade wordt er niet gestationeerd, maar zal in Duitsland blijven. De Baltische landen vonden dat concept niet veilig genoeg, maar gingen uiteindelijk toch akkoord.

Nederland werkt in Litouwen al jaren nauw samen met Duitsland. Minister Ollongren (Defensie, D66) kan zich vinden in de Duitse aanpak en overweegt om de komende jaren ook meer Nederlandse militairen voor Litouwen vrij te maken.

Het is, zei Ollongren in Madrid, „een goed plan. Het betekent dat we meer mensen en materieel die kant op zullen sturen. Wat ons aandeel wordt gaan we nu met de Duitsers uitwerken.” Dat overleg gaat nog wel even duren, denkt de minister.

Stoltenberg kondigde niet alleen een nieuw concept aan voor de verdediging van Europa, maar hij stelde ook een snelle reactiemacht van 300.000 militairen in het vooruitzicht. Op het NAVO-hoofdkwartier was menigeen verbaasd toen hij maandagmiddag met het aantal voor de dag kwam. Driehonderdduizend? Dat is zeven keer zoveel als de huidige snel inzetbare macht van 40.000. Waar komen die militairen vandaan?

De NAVO, legde Stoltenberg woensdagavond uit, werkt al langer aan een nieuwe organisatie om de slagkracht te verhogen. Daartoe behoort ook een nieuw NATO Force Model (NFM). De militairen die landen aanbieden aan de NAVO worden in dat nieuwe plan onderverdeeld in verschillende stappen van gereedheid. De eerst stap (Tier 1) betekent dat een eenheid tussen 0 en 10 dagen inzetbaar moet zijn. Een tweede groep krijgt tien tot dertig dagen. En Tier 3 heeft langer dan een maand. Tel je de snelste niveaus bijelkaar op, kom je op ongeveer 300.000. De planning voor het systeem is nog in volle gang, maar Stoltenberg hoopt dat de snelle inzetbaarheid volgend jaar een feit is.

