Met bojo’s en bara’s op onderzoek in ons koloniale verleden

‘Wie wil er een bara?” vraagt actrice ‘Ntianu Stuger aan het eind van de voorstelling Koken met Amba. In de speelzaal van de Daltonschool in Oegstgeest schieten prompt veertig vingers van leerlingen uit groep 3 en 4 de lucht in. De hartige Surinaamse snack is zojuist tijdens de voorstelling bereid door Jacintha Groen. Het valt in de smaak: „Het lekkerste wat ik ooit gegeten heb”, volgens een van de kinderen. „Is er nog meer?”

Koken met Amba gaat in première tijdens Theater voor Keti Koti, de landelijke manifestatie op 30 juni en 1 juli. Tijdens de van oorsprong Surinaamse feestdag Keti Koti wordt de slavernij herdacht en de afschaffing ervan gevierd. De laatste decennia raakt Keti Koti ook in Nederland steeds meer ingeburgerd en sinds 2021 slaan ook diverse theaterorganisaties in Nederland de handen ineen. Dit jaar wordt bij meer dan zestig podia, gezelschappen en andere cultuurinstellingen stilgestaan bij ons koloniale verleden.

Lees ook dit interview met ‘Ntianu Stuger, ‘rijzende ster’ van 2021

Het idee van Koken met Amba komt van Jacintha Groen, die zelf als leerkracht werkt en nu in de voorstelling meespeelt. „Jarenlang was er helemaal geen ruimte voor ons koloniale verleden op school. Er was geen verhaal voor die kleintjes, het leefde niet.” Dat moest veranderen, vond ze. Ze bedacht het verhaal van Amba, een meisje dat zich afvraagt waarom ze een angisa, een Surinaamse hoofddoek, draagt en via haar oma leert over haar Surinaamse en West-Afrikaanse wortels.

Gedeeld verleden

Groen stapte met haar verhaal naar muziektheatergezelschap de Veenfabriek in Leiden, dat de laatste jaren erg actief is rondom Keti Koti. Regisseur Nita Kersten: „Ik wil kinderen laten zien dat we allemaal verbonden zijn door een gedeeld verleden. Dat is een verhaal dat ikzelf als kind gemist heb op school.”

Eten is een belangrijk onderdeel van de voorstelling: bij aanvang krijgen alle leerlingen een stukje bojo, Surinaamse cake van kokos en cassave, en tijdens de voorstelling bereidt Groen in een geïmproviseerd marktkraampje de bara. Via eten kun je een verhaal vertellen, vertelt Groen. „In de voorstelling gaat het ook over Indonesische spekkoek en Turkse baklava. Kinderen die dat herkennen springen meteen op, ze voelen zich aangesproken en gezien. Eten verbindt, net als theater en muziek. Via voedsel kun je een ander land echt proeven. Het ontdekken van een nieuwe keuken wordt ook een metafoor voor het leren kennen van de smeltkroes aan culturen om ons heen.”

Lees ook dit interview met Marisa Monsanto en Ira Kip (bestuursleden van Theater voor Keti Koti) uit 2021

Aanvankelijk was niet iedereen enthousiast over haar idee om een theatervoorstelling over slavernij voor zesplussers te maken, vertelt Groen: „Mensen zeiden: dat onderwerp is veel te heftig voor jonge kinderen. Maar kinderen kunnen meer aan dan je denkt.” Kersten bevestigt dat: „Kinderen zijn helemaal niet bezig met schuld, of wat ze ervan moeten of mogen denken. Integendeel: ze nemen zo’n verhaal heel open tot zich. Daar kunnen wij als volwassenen nog wat van leren.”

Goede toon

Kersten heeft wel gezocht naar de goede toon om dit verhaal aan deze doelgroep te vertellen. „Je wilt de kinderen natuurlijk niet shockeren, maar we wilden ook geen light-versie van het slavernijverleden maken.” Sleutel was om het onderwerp vanuit positiviteit te benaderen, legt ze uit. „In het oorspronkelijke verhaal van Jacintha wordt het hoofdpersonage gepest vanwege haar afkomst, maar dat heb ik eruit gehaald. Het leek me mooier als Amba’s zoektocht naar haar biculturele identiteit niet voortkomt vanuit racisme of pesten, maar innerlijk gedreven is, aangewakkerd door de angisa die ze draagt. Ik vond het belangrijk om een voorstelling te maken over afkomst, zonder die afkomst te problematiseren.”

De voorstelling gaat na Keti Koti op tournee langs schoolklassen en theaters, waar volwassenen volgens Kersten ook meer dan welkom zijn. „Ik denk dat juist onze toegankelijke benadering voor veel mensen het verschil kan maken. Het kan prettig zijn om wat meer aan de hand genomen te worden, in het scherpe debat van de afgelopen jaren. Het is goed dat er mensen vooraan op de barricaden gaan staan, anders vinden er nooit veranderingen plaats, maar daarnaast is het belangrijk dat we de tijd nemen om de grote groep mensen die niet zo snel gaan, ook mee te nemen. Je hebt voorlopers nodig en mensen die zich ontfermen over hen die iets meer tijd nodig hebben.”

Theater voor Keti Koti: Koken met Amba, 1 juli in Hofplein Theater (Rotterdam), daarna op tournee. Inl. www.veenfrabriek.nl

Meer theater Tijdens Keti Koti Tijdens Theater voor Keti Koti op 30 juni en 1 juli staan ruim zestig instellingen via uiteenlopende theateractiviteiten stil bij ons koloniale verleden In History Repeats van Het Zuidelijk Toneel en Theater Zuidplein onderzoeken elf Tilburgse en Rotterdamse jongeren hoe de koloniale geschiedenis nog altijd van invloed is op hun leven. In een theatrale wandeling rondom het theater delen ze hun ervaringen. In zijn indrukwekkende solo Het waarom beantwoord doet theatermaker Mathieu Wijdeven via het leven van zijn betovergrootvader, kunstenaar en activist GGT Rustwijk, onderzoek naar zijn eigen Surinaamse wortels. Te zien in Den Haag. Tijdens zonsopgang en zonsondergang speelt rapper en theatermaker Willem de Bruin (The Opposites) zijn openluchtvoorstelling Spuug van God, een muzikale solo over zijn versplinterde zelfbeeld als zoon van een Curaçaose vader en Nederlandse moeder. Te zien op het Museumplein in Amsterdam.