Primeur in Singapore: niet alleen kan daar al op beperkte schaal gekweekt kippenvlees worden gegeten. Het bedrijf Good Meat is gestart met de bouw van een fabriek met bioreactor waarmee tientallen tonnen kipkweekvlees worden gemaakt. Volgend jaar moeten die op de markt komen.

Singapore is een stadstaat met een hoge bevolkingsdichtheid en een klein oppervlak waar nauwelijks voedsel op kan worden verbouwd. Zeker nu de kwetsbaarheden van de globalisering blijken en aanvoerlijnen minder zeker zijn, is binnenlandse voedselproductie een aantrekkelijk alternatief.

Vlees speelt een belangrijke rol bij het mondiale klimaatprobleem, de uitputting van land, ontbossing, de uitstoot van broeikasgassen en de afname van de biodiversiteit. Een oplossing is niet eenvoudig. Terwijl de wereldbevolking groeit, neemt ook de welvaart wereldwijd toe. Dat is een dubbele impuls voor de vleesconsumptie: wanneer mensen de stap maken van armoede naar de lage middenklasse neemt de vraag naar vlees toe. De productie van vlees vindt inmiddels plaats op industriële schaal. Het dierenleed dat daarmee gepaard gaat is onbeschrijfelijk.

De beste remedie zou zijn om te stoppen met het eten van vlees, waarbij het dieet eventueel wordt aangezuiverd met stoffen die het wegvallen van vlees compenseren. Maar dit uitgangspunt botst met de realiteit: in het welvarende Westen is het al lastig genoeg om de vleesconsumptie terug te dringen, laat staan in landen die eindelijk de stap naar een grotere welvaart kunnen maken. Vleesvervangers zijn een goed alternatief, en ze worden steeds beter. Maar ook hierbij is het de vraag of buiten het Westen een afdoende deel van de wereldbevolking hier toe kan worden verleid op een termijn die kort genoeg is om nog verschil te maken.

Kweekvlees is een alternatief. Ook in Nederland wordt aan dit voedingsmiddel gewerkt. Uit dierlijke cellen wordt vlees gemaakt waar het dier zelf niet of nauwelijks meer voor nodig is, noch het voer, de uitstoot of het leed. De overheid trekt 60 miljoen euro uit voor verder onderzoek en ontwikkeling van vlees- en zuivelproducten die binnen afzienbare termijn op de markt zouden kunnen komen.

Of dat een goede zaak is, lijkt op het eerste gezicht een overbodige vraag: als het op de vrije markt rendabel en veilig geproduceerd kan worden en consumenten het graag kopen, dan mag het er zijn. Maar hier zijn grotere kwesties in het geding: met name klimaatbelasting en volksgezondheid.

Het heeft er alle schijn van dat de productie van kweekvlees veel minder milieubelastend zal zijn, zeker wanneer de schaal wordt opgevoerd, er ruimte is voor innovatie en de gebruikte energie zelf ook weer groen is. Volksgezondheid is een aspect dat bij elke introductie van elk nieuw voedingsmiddel goed in de gaten moet worden gehouden. Overheden hebben voor dit alles genoeg middelen en gereedschappen voor handen. En nu de Nederlandse staat – en die is zeker niet de enige – mee-investeert mag er sowieso wat meer bemoeienis zijn.

Het is overigens vooral zaak het discours over voors en tegens niet te beperken tot Nederland. Op wereldschaal kan het sterk inperken van de huidige bio-industrie een fors verschil maken. Als de acceptatie van kweekvlees als alternatief daarbij kan helpen is dat alleszins meegenomen. Er moet hard worden geroeid om een klimaatramp te voorkomen. En elke riem is welkom.