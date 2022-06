Kamerleden kunnen hun werk niet meer doen door terreur en intimidatie

Politici die meebeslissen over het stikstofbeleid en de toekomst van de landbouw maken angstige dagen door. Ze vertellen over terreur en intimidatie bij hun huis. Over een dreigende sfeer bij het Kamergebouw. Over hun werk, dat belemmerd wordt, omdat hun veiligheid niet gegarandeerd is. Soms praten ze alleen op achtergrondbasis, om het „niet groter te maken”, of om boeren niet de indruk te geven dat terreur werkt.

Kamerleden zeggen ook dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Vorige week kregen meerdere Kamerleden, onder wie Derk Boswijk (CDA) en Tjeerd de Groot (D66), advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om niet naar Stroe te gaan, waar een grote boerendemonstratie werd gehouden. De Groot ging niet, Boswijk wel, net als Kamerleden van rechtse en radicaal-rechtse partijen.

De Groot weet wat het is om bedreigd te worden, al zes keer is een bedreiger veroordeeld. Hij zegt: „Als het niet veilig is om een andere mening te verkondigen dan die van de partijen die wél gingen, wordt de democratie belemmerd. Die floreert bij een verscheidenheid aan meningen.”

Demonstranten bij politici thuis

CDA-Kamerlid Boswijk meldde zich op woensdag niet in Den Haag. De avond ervoor, toen Boswijk nog aan het werk was, kreeg zijn gezin met twee jonge kinderen thuis bezoek van mensen die het oneens waren met de stikstofplannen van het kabinet. Boswijk werkt de komende dagen thuis. Diezelfde avond braken demonstranten bij het huis van minister Christianne van der Wal (Stikstof, VVD) door een politieblokkade.

Dit vind ik heel vervelend voor de buren. Maar mijn kinderen wonen gelukkig niet meer thuis Tjeerd de Groot D66-Kamerlid kreeg bezoek aan huis terwijl hij in Den Haag was

Ook De Groot kreeg deze week ongewenst bezoek aan huis, vertelt hij. Hij was niet thuis, hij was in Den Haag. „Dat vind ik heel vervelend voor de buren. Maar mijn kinderen wonen gelukkig niet meer thuis.” Dinsdag, de dag dat de Tweede Kamer stemde over tientallen stikstofmoties, moest hij met zes beveiligers naar buiten. De Groot wilde in gesprek met enkele tientallen boeren die voor het Kamergebouw demonstreerden. „Zo kan ik letterlijk mijn werk niet doen. Want het is mijn werk om te luisteren en te praten.”

‘Aanslag op de democratie’

Donderdag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks-leider Jesse Klaver in debat over de intimidatie van politici. Klaver heeft het over „een aanslag op de democratie”. Hij zegt: „Het gaat om een kleine groep boeren die zich heeft vermengd met extreem-rechts en met corona-ontkenners. Het is een giftige cocktail van mensen die al gewelddadig waren, maar daar nu landbouwwerktuigen aan hebben toegevoegd. De rest van het land moet zich hiertegen uitspreken. Het strafrecht biedt ons de ruimte die mensen hard te straffen.”

Klaver verwijst naar Artikel 121 van het Wetboek van strafrecht, waar staat dat iemand die een parlementariër met geweld of dreiging hindert, een levenslange gevangenisstraf kan krijgen.

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging, die één zetel heeft maar flink stijgt in peilingen, zegt net als Klaver dat „het democratisch proces in gevaar komt” als collega’s niet meer naar Den Haag kunnen komen voor hun werk. „Ik vind dat iedereen die mensen thuis opzoekt zich dat moet realiseren.” Ze zegt ook dat ze zich zorgen maakt over „de ontwrichting” waar volgens haar een klein groepje op uit is.

De onrust, denkt ze, kan overslaan naar „andere groepen en naar de steden”. „Er zit een lang sluimerende onrust onder, die veel verder gaat dan deze stikstofcrisis.” Ze vindt dat het haar verantwoordelijkheid is, als leider van een partij waarop veel boeren hun hoop lijken te vestigen, om „te proberen de geest weer in de fles te krijgen”. Maar, zegt ze: „Ik vind niet dat ik me hoef te verantwoorden voor wat er gebeurt. Het zijn niet míjn acties.”

Ik vind niet dat ik me hoef te verantwoorden voor wat er gebeurt. Het zijn niet míjn acties Caroline van der Plas Kamerlid BoerBurgerBeweging

Rond het Kamergebouw is te zien dat de stemming in Den Haag gespannen is. Er is veel meer politie op straat, er zijn hekken geplaatst.

Alle Kamerleden die namens hun partij over stikstof en landbouw gaan, kregen woensdag in een e-mail van de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer te horen wat ze moesten doen bij ongewenst bezoek thuis: de deur dicht laten, 112 bellen. Er stond ook in dat de NCTV de lokale politie heeft laten weten waar de Kamerleden wonen – de politie moet extra opletten.

Niemand rekent erop dat een Kamerdebat leidt tot een snelle oplossing. Daarvoor is, zegt Tjeerd de Groot, „het zand in de machine” van de democratie te effectief. En daarvoor is, zegt Jesse Klaver, het „gif” te veel de samenleving „ingepompt”. Maar: „De democratie moet weerbaarder worden. We moeten niet wijken voor intimidatie.”