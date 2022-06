Geen idee hoeveel mensen zich de Poolse schrijver en filosoof Stefan Themerson nog herinneren en misschien zou ik hem ook vergeten zijn als er niet telkens weer iemand pontificaal vaststelt dat de mens ‘nu eenmaal’ slecht is en aan het moorden, martelen en verkrachten (wat ook martelen is, vergeet dat niet) slaat, als je hem niet tegenhoudt met regels en codes. Daar dacht Themerson anders over. „Contrary to what clergymen and policemen want us to believe, Gentleness is biological and Aggression is cultural, not vice versa”, zei hij in zijn Huizingalezing (1981).

Zachtaardig zijn we van nature, agressie is cultureel bepaald, niet omgekeerd. Mooie gedachte, maar hij wekt weerstand. Doe niet zo naïef, krijg ik te horen, je weet wel beter. En inderdaad, soms slaat de schrik toe. Ik zieThe Damned, geruchtmakende voorstelling van Ivo van Hove. Die speelt zich af in nazi-Duitsland, en onder mijn ogen gebeurt het: de nazi’s doen het voor, grof geweld gaat vanzelf spreken. (Van Hove is een meester in toneelgeweld, hij ontwikkelde er een soort steno voor, je zit met je hart in je handen te kijken, maar wat zie je nu helemaal?) Themerson kan het schudden met zijn verzet tegen agressie als natuurlijk fenomeen. Geef mensen de ruimte en ze gaan op elkaar los. Kijk maar.

Kijk beter. The Damned stemt tegen. Dat stuk toont welbeschouwd dat het nationaal-socialisme de teugels niet liet vieren, maar ze juist strak aanhaalde. Wie zich niet liet commanderen liep gevaar, met geweldpleging als bewijs van loyaliteit en als doel de angstcultuur waar elke dictatuur wel bij vaart.

Hitler deed het, Stalin deed het. En ze kwamen een heel eind. Velen gaven zich over aan onuitsprekelijke wreedheid, om hun huid te redden. Maar gun jezelf de indrukwekkende documentaire film Turn your body to the sun van Aliona van der Horst en zie hoe mensen in weerzinwekkende omstandigheden toch menselijk willen blijven. De film gaat over de miljoenen Russische krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog, die door Duitsland werden uitgehongerd en vervolgens in Rusland werden opgesloten als landverraders (de echte patriot vecht zich immers dood). Van der Horst doet met haar film hun ontmenselijking teniet. Al is het maar voor even en postuum, het resultaat is hartverscheurend.

Ze zoemt in op een gevangene in een strafkamp in Siberië, op zijn brieven aan een vrouw die hij niet kent, maar hij heeft besloten dat zij op hem zal wachten. „Ik voel mijn hart in jouw hart bonzen”, schrijft hij haar. Chronisch mishandeld, hongerig, koud, zonder uitzicht op bevrijding. En dan zomaar die zin schrijven met je zelfgemaakte inkt.

Themerson had hartstikke gelijk.

Joyce Roodnat houdt een zomerstop. 8 september is ze terug.

