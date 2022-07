Wie is Alice van Hecht Muntingh Napjus-Spalburg werd in 1931 geboren in Suriname. Haar voorouders plantten suikerriet op plantages. Ze stond op haar vijftiende voor de klas en bleef lesgeven tot haar pensioen. Sinds 1959 woont ze in Nederland.

‘Iedereen die mij ziet denkt dat ik Indisch ben, maar ik heb niks met Indië. Ik ben geboren in Suriname in 1931. Mijn ene opa was een indiaan, mijn andere opa een Chinees. Op de plantages waar mijn voorouders leefden waren veel halfbloeden – slavenhouders kregen kinderen bij slavinnen. Ik heb Joods bloed, Nederlands bloed, zelfs stam ik af van hugenoten. Ik ben een mix van alles wat op aarde rondloopt.

„Als kleuter wilde ik al juf worden. Ik speelde schooltje met mijn poppen en met onze vijf poezen. Mijn ouders werkten allebei in het onderwijs. In die tijd was een baan in het onderwijs het hoogste dat je kon bereiken in Suriname. Om nog hoger te komen moest je naar Nederland. Alleen de heel rijken konden hun kinderen in Nederland naar school sturen. Ik hoopte als twintiger zelf naar Nederland te kunnen gaan.

„Op mijn vijftiende stond ik voor een klas van vijftig leerlingen. Ik leerde ze lezen, schrijven en rekenen, met Nederlandse methoden. In die tijd was Suriname Nederlands. De Rijn kwam bij Lobith het land binnen en in de winter stonden we op het ijs. Dat stond in de schoolboeken. Als koningin Wilhelmina jarig was, moesten we een aubade brengen bij het gouvernementspaleis. Het mooist was de tijd dat Juliana en Bernhard verloofd waren. ‘Suriname juicht het uit voor prins Bernhard en zijn bruid’, zongen wij. Mijn man, die hier is opgegroeid en inmiddels is overleden, moest erom lachen. Hij zei: wij deden niet mee aan die flauwekul.

„Mensen vragen mij nog steeds: moest je niet inburgeren toen je naar Nederland kwam. Maar ik weet niet beter dan dat ik mijn hele leven Nederlands ben geweest.

„Om hogerop te komen, ging ik naar de avondschool. Op mijn 24ste kreeg ik een baan op een middelbare school in Moengo, een bauxietstadje midden in het oerwoud. Ik gaf Frans, geschiedenis, biologie, gym en tekenen. Een geweldige tijd. Moengo was een moderne stad, Amerikaans. Er was een supermarkt, in Europa had je die nog niet. Ik was jong, stralend, vol energie. Ik was een beetje het idool van die pubers.

Over de slavernij stond niets in de Nederlandse geschiedenisboeken

„Na drie jaar had ik genoeg geld verdiend om naar Nederland te gaan. Mijn ouders waren kort na elkaar overleden. Mijn broer die al in Nederland woonde, regelde een kamertje bij een hospita. Het was oktober, de kolenkachel stond aan, de bladeren verkleurden. Dat kende ik uit de schoolboeken. Ik voelde me meteen thuis.

„Eind jaren zestig werd ik docent Frans en geschiedenis op een muloschooltje in Amsterdam, later de mavo-afdeling van het Spinozalyceum. Daar heb ik gewerkt tot mijn pensioen. Ik had een goede band met mijn leerlingen. Een meisje zei: ik wil choreograaf worden. Ik zei: dan word je dat als je je best doet. Ze is het geworden. Een ander werd advocaat. Ik heb nog steeds contact met leerlingen. Zelfs van het schooltje in het oerwoud. Zij zijn nu tegen de tachtig.

„In 1962, ik was dertig, ging ik mee op een culturele reis naar klassiek Italië. Ik was alleenstaand, net als twee reisgenoten: Joop en Wim. Na de reis bleef het contact met beiden. Wim trouwde met een andere vrouw, Joop en ik bleven vrienden.

„Na negen jaar vroeg Joop of hij in de herfstvakantie bij mij kon logeren. Hij woonde bij zijn moeder in Hilversum en zij ging een week naar Frankrijk. Ik vond het goed, ik had net een gloednieuwe flat met vijf kamers in de Bijlmermeer. Na twee dagen kwam er telefoon uit Parijs: moeder was gevallen in een nachtclub, ze kwam terug per ambulance. Ik vroeg aan Joop: wat ga je nu doen? Hij zei: ik weet het echt niet. Ik zei: ik weet het wel, ik kom bij jou. Zes maanden later zijn we getrouwd. Het was wonderlijk, want ik was ook getrouwd met zijn moeder. Hij was enig kind en wilde haar niet alleen laten. Tien jaar heb ik voor haar gezorgd.

„Ik heb zoveel leuke dingen meegemaakt. Ik heb een fantastisch leven gehad. Drie generaties geleden plantten mijn voorouders suikerriet op de plantage. Nu leef ik in vrijheid, in volledige vrijheid. Een paar keer per week ga ik op pad met de seniorenclub. We gaan naar musea, natuurgebieden, van alles. Ik ga het vaakst van iedereen.

„Er is veel veranderd tijdens mijn leven, vooral in deze eeuw. Ook ten goede. Ik heb me altijd afgevraagd waarom in Nederlandse geschiedenisboeken niets over de slavernij stond. Onder ‘gevolgen van de ontdekking van Amerika’ stond hooguit: ‘Er ontstond slavenhandel waar Nederland ook aan mee heeft gedaan’. Nu de slavenregisters zijn vrijgegeven, komt aan het licht wat al die jaren onder het tapijt is geveegd. Driehonderd jaar heeft het geduurd. Driehonderd jaar dat mensen niet vrij waren en als vee werden behandeld.

„Het is geschiedenis. Het is gebeurd. Als het niet gebeurd was, was ik er niet geweest. Ik ben aan het eind van mijn leven, maar vergeten word ik niet. Twee jonge historici hebben mijn levensverhaal in hun afstudeerscriptie verwerkt.”

