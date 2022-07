Holkje van der Veer (1960-2022): een non die een plek opeiste midden in het leven

Toen zuster Holkje van der Veer ongeveer een jaar geleden hoorde dat ze problemen had met haar aorta, in feite een tikkende tijdbom in haar lijf, besloot ze een opleiding tot cabaretier in het Koningstheateracademie in Den Bosch te gaan doen.

„Zij hebben daar vast niet vaak een religieuze vrouw met een beperking gehad”, zegt Arjan Broers (52), communicatieman voor de dominicanen, pastor en een goede vriend. Van der Veer was dominicanes en had het syndroom van Marfan. Typische problemen zijn lange ledematen, rekbaar bindweefsel, een vergroeide rug en kwetsbare ogen. Maar dat weerhield haar van weinig.

„Zij was zó nieuwsgierig”, zegt Broers. „Ze stond open voor nieuwe dingen, had een enorme levenslust.” „Zij wist dat ze niet oud zou worden”, zegt haar beste vriendin Margot van Veen (51). „En dan heb je een keus. Zij koos om te gaan leven. Ze was niet bang voor de dood zelf, ze wist dat ze naar God zou gaan. Haar motto was: ‘doodgaan kan altijd nog’.”

In de ochtend na Pinksteren overleed Holkje van der Veer – de „hipste non van Nederland” – op 61-jarige leeftijd in haar slaap in het ziekenhuis in haar woonplaats Nijmegen. Een week eerder was ze opgenomen met aan haar syndroom gerelateerde hartproblemen – die bleken niet te opereren.

„Holkje was iemand die van jongs af aan graag mee wilde doen”, zegt haar zus Rimke van der Veer (70). En daar liet ze zich door haar opvallende en kwetsbare lichaam niet van weerhouden. „Ze was een creatieveling, een verbinder. Het meedoen gebeurde ook wel met humor. Dan zei ze: ‘Kom ik aan met mijn kreupele lijf’. Ja, ze noemde de dingen wel bij naam.”

Van der Veer groeide op in een doopsgezinde familie in Amsterdam. Ze viel op vanwege haar lengte en magere uiterlijk – symptoom van het syndroom. „Maar Holkje was toen al verbaal enorm sterk”, zegt haar zus. Zo hield ze pestkoppen op afstand.

Broers noemt Van der Veer een „intens gelovig persoon”. „Niet op de geharnaste Biblebelt-manier. Op een open, liefdevolle manier.” Van der Veer studeerde cultureel en agogisch werk en theologie. Ze werkte in de jaren tachtig bij het studentenpastoraat in Zwolle en liep haar stage in het dominicanenklooster in Zwolle. In 1992 werd ze katholiek, in 1996 trad ze in bij de dominicanessen van Neerbosch.

„Een leven van bidden in stilte was voor Holkje ondenkbaar geweest”, zegt haar zus. Kenmerkend voor de dominicanen is dat zij met één been in de kerk, en met het andere in de samenleving staan. Daarom paste Van der Veer zo goed binnen de orde, zij was er het ultieme voorbeeld van.

Op nieuwe projecten zei Holkje steevast ‘ja’. En dan zei ze: ‘We gaan nog wel een glas wijn drinken op hóé we het gaan doen’

Zo was ze lang vrijwilliger bij een school voor havo-vwo voor leerlingen met een lichamelijke beperking, en werd ze door haar mediaoptredens een bekende dominicanes. Broers had, als communicatieman, in haar een „fantastische kameraad”. Als hij een nieuw project bedacht had, zei Holkje steevast ‘ja’. „En dan zei ze: ‘We gaan nog wel een glas wijn drinken op hóé we het gaan doen.’”

Van der Veer zei bijvoorbeeld ‘ja’ tegen een cabaretvoorstelling met Patrick Nederkoorn, en deed mee aan een project waarbij kunstenaars aan dominicanen worden gekoppeld. Van der Veer koos dans. Ze deed een choreografie met de jonge danskunstenares Merel Franx. Broers: „Ze zei: ‘Dat vind ik het engste, dus doe ik dat’.”

Rond haar zesde levensjaar. Foto privécollectie

„Holkje had een verhaal te vertellen, ze was iemand met een duidelijke mening”, zegt Van Veen. „Dat maakte haar aanwezig, wat nukkig soms.” Broers: „Er waren mensen die dachten: daar heb je Holkje weer. Zeker haar medezusters. Degenen die traditioneel het woord voerden, waren de mannen, de dominicanen. Hier kwam een zuster die zelf ging preken en op de voorgrond trad.”

In 2010 verhuisde Van der Veer vanwege gezondheidsproblemen van Zwolle naar haar zusters in Nijmegen, in een appartement bij het klooster. Daar schreef ze drie boeken, onder meer over haar roeping als dominicanes, en over de levenslessen van haar bijzondere lichaam.

„Terwijl ze hartstikke dyslectisch was”, zegt Broers. „Soms was ze daarom onzeker – ook bij mediaoptredens. ‘Kan ik dat wel, ik ben geen geleerde theoloog?’ Ze vond alles doodeng, maar deed het wel altijd.” Een week voor haar laatste ziekenhuisbezoek presenteerde ze nog een onderzoek naar vrouwen binnen de katholieke kerk – onderzoek waarvan zij de aanstichtster was. En mede omdat Van der Veer de wens voor nieuw bloed uitsprak, traden er in 2019 sinds lange tijd nieuwe zusters in bij haar orde, weet Broers.

Van der Veer daagde niet alleen zichzelf, maar ook andere mensen uit hun grenzen te verleggen. „Vooral jongeren”, zegt Van Veen. Daar had ze veel meer mee dan met ouderen. „Iemand die de wereld en diens plek erin nog aan het ontdekken is, vond ze geweldig. Mijn zoon heeft ze drie weken voor ze stierf nog enthousiast gemaakt om te gaan interrailen deze zomer. Binnen een kwartier had hij zijn kaartje gekocht.”