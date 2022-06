Heather Kurzbauer: ‘Conservatoria moeten jonge musici meer empoweren ’

De grote bijval voor haar deze maand verschenen boek Symphonic Metamorphoses is „vleiend én verbazend”, vindt violiste en juriste Heather Kurzbauer (67).

Kwetsbaarheden van klassieke musici op de arbeidsmarkt, van fair practice tot #MeToo: het is een actueel, maar ook specialistisch onderwerp. En toch stromen de verzoekjes om een PDF, lezing of boek binnen, van diverse Nederlandse symfonieorkesten en dirigent Lorenzo Viotti tot de Raad voor Cultuur en het New York Philharmonic Orchestra.

„Dat ik met mijn onderzoek kan bijdragen aan verandering ten goede, is geweldig”, zegt Kurzbauer. „Maar ik zeg er meteen bij: ik schreef een breed opgezette, juridische dissertatie. Ik signaleer misstanden. Ik draag geen concrete oplossingen aan.”

In 2012 maakte Heather Kurzbauer, toen 57, een zware reorganisatie mee bij het Muziekcentrum van de Omroep. Haar baan bij de Radio Kamerfilharmonie gaf ze na 26 jaar uiteindelijk eigenmachtig op: het orkest werd opgeheven. Ze vertrok met een „goede regeling” en richtte zich op haar carrière als juriste aan de UvA. Daarnaast bleef ze als violiste actief in Sinfonia Rotterdam.

„Ik kwam er persoonlijk goed uit, maar die reorganisatie voedde wel mijn belangstelling naar het achterliggende proces”, zegt ze. „Ik ben geboren Amerikaanse. Als ik daar ben, wordt er door collega-musici over Nederland gesproken als een subsidieparadijs: heerlijk veilig. En zo was het ook. Tot het sentiment omsloeg en orkesten opeens golden als ‘een linkse hobby’.

„Om je orkestbaan bij de omroep te mogen houden, bleken ‘onmisbaarheid’ en ‘talent’ doorslaggevend, maar wie of wat dat bepaalde, bleef schimmig. Er is ook geen wet die dat waterdicht afkadert. Dat soort misstanden wilde ik in kaart brengen.”

U beschrijft een aantal interessante cases. Eén ervan: een violiste speelde 5 jaar als invaller bij het Concertgebouworkest, kreeg daarna geen vaste baan en spande een rechtszaak aan. Ze verloor. Wat vond u daarvan?

„Mijn promotor, arbeidsrechtdeskundige Evert Verhulp, vond dat de violiste gelijk had. Ik niet. Een toporkest moét streven naar excellentie. Het is eerder raar dat invalmusici vaak zo informeel, via via, worden geworven. Dat is dan weer een goed voorbeeld van het grijze gebied tussen recht en kunst dat mij zo fascineert.”

U onderzocht uiteenlopende ‘kwetsbaarheden’: van de rechtspositie van musici via #MeToo tot leeftijd, gender en nationaliteit. Wat trof u het meest?

„Het frappantst vond ik dat de precaire situatie van freelancers wordt weerspiegeld in die van musici met vaste contracten – hoewel die natuurlijk veel beter af zijn. Cultuureconomen hebben de afgelopen decennia enorme invloed uitgeoefend op ons denken over efficiency, ik vind dat schokkend. Dat een musicus al zijn uren moet tellen en altijd maximaal inzetbaar moet zijn, vreet nodeloos aan creativiteit en werkplezier.”

Over gender en afkomst: geven Nederlandse orkesten gelijke kansen?

„Dat ligt complex. Het symfonieorkest van Detroit heeft musici van kleur een tijd voorrang gegeven bij proefspelen, maar dat leidde tot problemen: die voorkeursbehandeling werkte stigmatiserend, zo bleek. In Nederland spelen nauwelijks mensen van kleur in de symfonieorkesten, maar dat is geen kwestie van racisme, maar van kansenongelijkheid.

Eén klas met twaalf geweldige harpisten: wat voor perspectief hebben die?

„Wat betreft gender: er zijn wereldwijd aantoonbaar meer professionele vrouwelijke violistes actief, maar dat vindt niemand een probleem. Wél een probleem is dat bij audities het ons-kent-ons-gevoel een grote rol speelt. In de laatste proefspelronde – dus zonder het gordijn dat in de eerste rondes de anonimiteit min of meer waarborgt – kiest een orkest toch liever voor iemand die lekker vertrouwd bij onze nationale viooljuf Coosje Wijzenbeek studeerde, dan voor een onbekend Lets toptalent.”

U schetst ook hoe Chinese musici in Europa moeilijk een plek vinden, terwijl ze in Amerikaanse toporkesten alomtegenwoordig zijn.

„Ja, in een aantal Amerikaanse toporkesten is het merendeel van de violisten Aziatisch. In de EU krijgen musici uit de EU voorrang. Wie van daarbuiten komt, mag pas meedoen aan het tweede of derde proefspel – en dan is de vacature vaak al vervuld. Ik ben zelf immigrant: ‘may the best (wo)man win’ vind ik het eerlijkste uitgangspunt. Maar die EU-regelgeving bestaat nu eenmaal, en de meeste Europese orkesten zijn er blij mee. Die lijden aan een raar soort ‘Made in China’-snobisme. Erg houdbaar lijkt me dat niet. Wie recent de finale van het Elisabethconcours in Brussel bekeek, zag dat driekwart van de finalisten Aziatisch was. Als je orkesten een gezonde toekomst toewenst, kun je niet om de geweldige Aziatische musici heen.”

Foto Merlijn Doomernik

Over werk en geld gesproken: musici werken vaak voor weinig, omdat hun werk ook hun passie is en de arbeidsmarkt krap. Hoe ga je daar tegenin?

„Ik kreeg recent een emotionele mail van een musicus uit het Promenade Orkest. Daarin werken honderden freelancers, tegen vaak lage honoraria en zonder reiskostenvergoeding: misstanden die ik aankaart. Het punt van die briefschrijver was dat ik wel op zulke praktijken tegen kan zijn, maar dat die musici zelf veel liever in koude kerken hun huur bij elkaar schnabbelen dan dat ze werkloos thuiszitten. En dat de vele amateurkoren in Nederland die zulke kaartenbakorkesten inhuren, ook helemaal geen geld hebben om meer te betalen. Moet je dan een hele sector laten doodbloeden in naam van fair practice?”

Pijnlijke vraag. Je kunt ook concluderen: we leiden teveel musici op.

„Ja. Al is ook dat niet eenduidig, want de klassieke afdelingen van de Nederlandse conservatoria zijn voor 90 procent bezet door buitenlandse studenten van wie een groot deel ook weer gaat werken buiten Nederland. Wat prima is: muziek was in Haydns tijd al een internationaal speelveld. Maar over de schaal heb ik soms twijfels. Eén conservatoriumklas met twaalf geweldige harpisten: wat voor perspectief hebben die? Muziek is een roeping, maar moet je die roeping bevorderen als de kansen op de arbeidsmarkt zó slecht zijn? Dat is het creëren van kwetsbaarheid. Conservatoria moeten jonge musici meer empoweren en realistischer voorbereiden op de arbeidsmarkt waarin ze terechtkomen. Daarin lopen ze, nog steeds, achter.”

