Halsema wil drugstoeristen weren in Amsterdam - gaat dat werken?

Een „lelijk ding”, noemde Femke Halsema het coffeeshopverbod voor buitenlandse blowers onlangs in NRC. Toch gelooft de Amsterdamse burgemeester dat zo’n verbod de enige manier is om de cannabismarkt in de hoofdstad te normaliseren – en tegelijkertijd het uit de klauwen gelopen feesttoerisme een halt toe te roepen. Donderdag bespreekt Halsema haar voorstel met de gemeenteraad, waar brede weerstand leeft tegen het plan, ook bij collegepartijen. De coffeeshophouders en sommige drugsonderzoekers zijn mordicus tegen. De ondernemerslobby en actieve binnenstadbewoners, met name op de Wallen, zijn vóór.

1 Wat wil Halsema precies?

Straks kunnen alleen Nederlandse ingezetenen nog cannabis kopen in een coffeeshop, op vertoon van hun ID. Dit ‘ingezetenen-criterium’ bestaat landelijk al sinds 2013, maar wordt in Amsterdam niet gehandhaafd. Halsema en de rest van de veiligheidsdriehoek (politie, Openbaar Ministerie) willen dit nu wél gaan doen. Het maakt onderdeel uit van een breder pakket maatregelen dat moet leiden tot een betere regulering van de Amsterdamse cannabismarkt.

2 Welk probleem moet de maatregel oplossen?

De Amsterdamse cannabismarkt is, in de woorden van Halsema, „oververhit”. Met maar liefst 166 coffeeshops heeft de hoofdstad een derde van álle coffeeshops in het land. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de drommen buitenlandse jongeren die komen om wiet te roken: 3,6 miljoen in pre-coronajaar 2019. Als deze ‘feesttoeristen’ zouden wegblijven, bleek eerder uit onderzoek, kunnen zeker honderd coffeeshops hun deuren sluiten.

Amsterdamse coffeeshops zijn volgens Halsema in toenemende mate verweven met gewelddadige drugscriminaliteit, met name cocaïnehandel. Vanwege de enorme bedragen die worden verdiend aan toeristen in coffeeshops, worden ze steeds aantrekkelijker voor criminele netwerken. „Coffeeshops worden gebruikt voor (eenvoudig) witwassen, als criminele ontmoetingsplaats en/of als dekmantel voor drugshandel”, schreef Halsema aan de raad.

3 Wat zeggen de tegenstanders?

Als toeristen niet meer naar de coffeeshop mogen, zeggen tegenstanders, krijg je een gigantische groei in het aantal straatdealers. Dat zorgt voor veel overlast voor bewoners. Bovendien zou de illegale wiethandel kwetsbare jongeren aantrekken die snel geld willen verdienen. „Die worden geronseld op het schoolplein”, zegt raadslid Imane Nadif (GroenLinks). Een tweede kritiekpunt: handhaving. Het ingezetenencriterium zal veel inzet kosten van politie en boa’s, en die zijn er helemaal niet. Amsterdam heeft een tekort van 275 agenten – en de agenten díe er zijn, heeft de politie nodig voor andere zaken. „In de praktijk is dit plan niet uitvoerbaar”, aldus Nadif.

4 Wat is Halsema’s antwoord op de kritiek?

De burgemeester draait het om: er ís al een probleem met straatdealers. Uit onderzoek dat Halsema liet doen blijkt dat meer dan tweeduizend dealers actief zijn in de Amsterdamse binnenstad, met name verkopers van cocaïne en nepdrugs. Hun belangrijkste klanten zijn toeristen; Amsterdammers zelf kopen hun drugs via een appje, bij dealers op scooters. Halsema denkt niet dat het aantal straatdealers structureel stijgt bij een coffeeshopverbod voor buitenlandse blowers. Sterker nog, het wegblijven van drugstoeristen zal volgens haar op termijn leiden tot een afname van het aantal dealers. Overigens verwacht de Amsterdamse driehoek in de eerste tijd van het i-criterium wel degelijk een toename van het aantal straatdealers. Om overlast tegen te gaan, komt er „extra capaciteit” bij de politie, zegt Halsema, al is onduidelijk hoeveel en ten koste van wat.

5 Hoe zijn de ervaringen met het i-criterium elders?

In verschillende Nederlandse steden, vaak grensgemeenten, zijn buitenlanders al uitgesloten van het kopen van softdrugs. De resultaten zijn wisselend, zo blijkt uit een vergelijkend onderzoek door adviesbureau Breuer & Intraval. In sommige gemeenten, zoals Breda en Maastricht, werkt het goed: de drugstoeristen bleven na verloop van tijd weg, de cannabismarkt werd kleiner en lokaler en na een aanvankelijke opleving – en flink wat handhaving – was de straathandel in sofdrugs nagenoeg verdwenen. Andere gemeenten zijn juist gestopt met het weren van buitenlandse blowers, omdat de straathandel uit de klauwen liep (Venlo) of het drugstoerisme ook beheersbaar bleek zonder i-criterium (Tilburg).

Het ingewikkelde is alleen dat er voor Amsterdam nauwelijks lessen te trekken zijn uit de ervaringen elders. De situatie in de hoofdstad is „uniek”, schrijven de onderzoekers: nergens zijn zoveel coffeeshops die zoveel buitenlanders trekken.

Onderzoek onder toeristen zelf geeft ook geen uitsluitsel. Volgens een enquête van het gemeentelijk onderzoeksbureau OIS zou bijna de helft van de bezoekers minder vaak (34 procent) of helemaal nooit meer (11 procent) naar Amsterdam komen als ze niet naar de coffeeshop mogen. Een onderzoek van bureau I&O in opdracht van de cannabislobby wijst een andere kant op: slechts 17 procent van de toeristen zou zeker of waarschijnlijk niet meer naar Amsterdam gaan.

6 Gaat dit voorstel het halen?

Dat is zeer de vraag. Halsema wil het coffeeshopverbod alleen doorvoeren als er voldoende steun in de gemeenteraad is, ook al heeft ze de bevoegdheid die bij dit onderwerp te passeren. Alleen: een ruime meerderheid van de raad ziet vooralsnog niets in haar plan. Van de coalitiepartijen is alleen de PvdA niet categorisch tegen, GroenLinks en D66 zeggen sowieso ‘nee’. Onvoorwaardelijke steun krijgt Halsema alleen van de rechtse oppositiepartijen VVD, JA21 en CDA. Om de tegenstanders gerust te stellen, benadrukt Halsema dat het i-criterium een tijdelijke maatregel is, die verdwijnt als het drugstoerisme is afgenomen.

