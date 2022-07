Grensconflict tussen Soedan en Ethiopië is aan het escaleren

Een grensconflict tussen Ethiopië en Soedan is ontploft. Eerder deze week beschuldigde Soedan zijn buurland van een aanval, waarna het een tegenaanval uitvoerde waarbij vermoedelijk een Ethiopische militaire basis is verwoest. Een bezorgde Moussa Faki Mahamat, hoofd van de Afrikaanse Unie, riep woensdag „de twee broederstaten” op hun conflict vreedzaam te beslechten.

Soedan opende het vuur op de Ethiopiërs nadat afgelopen weekend zeven krijgsgevangen gemaakte Soedanese militairen en een burger waren geëxecuteerd. Hun lijken werden demonstratief door de Ethiopiërs getoond. Ethiopië ontkent deze gang van zaken echter en beschuldigt Soedan er juist van Ethiopisch grondgebied te hebben geschonden. Soedan riep twee dagen geleden uit protest zijn ambassadeur terug uit Addis Abeba.

Kruitvat

De gewapende confrontatie over een vanouds omstreden grensgebied tussen Ethiopië en Soedan staat los van de oorlog in de noordelijke deelstaat Tigray van Ethiopië en van het regionale dispuut rond de Renaissance dam in dat land, maar maakt de Hoorn van Afrika nog meer tot een kruitvat.

Slecht afgebakende grenzen uit de koloniale tijd hebben in dit deel van Afrika al tot verscheidene oorlogen tussen staten geleid. De rivaliteit tussen Soedan en Ethiopië in het bijzonder veroorzaakte grote instabiliteit. Nu zowel de Ethiopische regering van premier Abiy Ahmed als het militaire bewind van de Soedanese generaal Abdel Fattah al-Burhan in roerige politieke wateren zitten, kunnen beide landen het grensconflict gebruiken om nationalistische gevoelens aan te wakkeren, en hun positie zo proberen te versterken.

Vruchtbare streek

Het omstreden gebied heet Al-Fashaga. Daar waar de Sahel aanbotst tegen de bergen van Ethiopië heeft altijd de grens gelegen tussen het orthodox-christelijke Ethiopië in de hooglanden en de moslims op de vlaktes. Met de komst van de Europese koloniale machten in Afrika moest de grens ook daadwerkelijk worden gemarkeerd. Dat gebeurde in 1902 tussen de Ethiopische keizer Menelik II en de Britse koloniale autoriteiten in Soedan die de stroom van de Blauwe Nijl wilden controleren. Maar de afbakening gebeurde op lukrake wijze en dat leidde tot fricties. Beide landen eisen het gebied van 260 vierkante kilometer op, een uiterst vruchtbare streek met potentieel om de graanschuur van de Hoorn van Afrika te worden.

Onder voorgaande regimes spraken de twee landen af het conflict niet op de spits te drijven en een ‘zachte’ grens te accepteren. In de praktijk betekende dit dat Ethiopische boeren uit de bergen afdaalden en er in het regenseizoen landbouw bedreven naast de Soedanezen en dat de oogst goeddeels werd verkocht in Ethiopië. De Ethiopiërs zijn er van overtuigd dat de regio, die ze Mazega noemen, aan hen behoort. Veel Soedanese generaals bezitten er landerijen.

Rebelleninfiltratie

Met de eind 2020 begonnen oorlog in Tigray kwam deze tijdelijke oplossing op losse schroeven te staan. Soedan was in de jaren 70 en 80 het achterland geweest van Ethiopische verzetsbewegingen zoals die van de Tigreeërs. Premier Abiy vreesde dat dit opnieuw zou gaan gebeuren toen de oorlog in Tigray uitbrak. Het Soedanese leger sloot de grens inderdaad af voor rebelleninfiltratie, maar bezette tegelijkertijd tachtig procent van het betwiste gebied.

In en rond dit gebied opereren nu verscheidene strijdkrachten. Naast de Soedanese en Ethiopische legers zijn er soldaten gestationeerd uit Eritrea en milities van de Ethiopische deelstaat Amhara. Dat maakt het zo onvoorspelbaar wat er na de gevechten van de afgelopen dagen gaat gebeuren, want iedere strijdgroep houdt er zijn eigen agenda op na. De rebelse autoriteiten van het door premier Abiy afgegrendelde Tigray zouden via Soedan weer een uitweg kunnen krijgen naar de buitenwereld, waarmee het juist wat bekoelde conflict in die deelstaat kan oplaaien.

Een nog groter gevaar voor de stabiliteit in de regio dreigt wanneer Arabische landen zich pal achter Soedan zouden scharen. De bouw van de grote Renaissance dam in Ethiopië, niet ver van het omstreden grensgebied, is een doorn in het oog van Egypte, dat altijd de volledige controle over de loop van de Nijl heeft willen behouden. Soedan heeft zich sinds de verslechterde relaties met Ethiopië bij het Egyptische standpunt over de Nijl aangesloten.

