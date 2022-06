Filippijnse regering beveelt sluiting nieuwssite van Nobellaureaat Ressa

De Filippijnse marktautoriteit heeft bevolen om nieuwssite Rappler.com op te heffen. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd besluit. Het is een van de laatste acties van de Filippijnse overheid onder president Rodrigo Duterte, die donderdag wordt afgelost door Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos.

Rappler is een van de weinige Filippijnse media die kritisch zijn op de regering van Duterte. Oprichter Maria Ressa won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede, samen met een Russische journalist. Duterte noemde de website „fake news”.

De officiële reden voor de marktautoriteit om Rappler te willen sluiten, is het uitgeven van beleggingsproducten aan een buitenlandse investeerder. Dat zou voor ongrondwettelijke buitenlandse invloeden zorgen. De beleggingsproducten zijn weer teruggegeven, maar het besluit van de autoriteiten blijft toch staan.

De marktautoriteit probeerde Rappler al eerder op te heffen, maar de nieuwssite ging daar toen tegen in beroep. Ook nu gaat Rappler het besluit weer aanvechten. Volgens een advocaat van de nieuwssite kan de marktautoriteit Rappler nog niet definitief sluiten totdat het beroep achter de rug is. In de tussentijd blijven de journalisten doorwerken, zegt Ressa. „Dit is business as usual.”

