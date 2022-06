FDF-boer mocht VNG-congres openen na afspraken met organisatie en gemeente

Een boer van Farmers Defense Force (FDF) heeft dinsdagochtend in Hoorn met een toespraak het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) mogen openen. De speech van melkveehouder René Staal was onderdeel van afspraken tussen de VNG, de gemeente en boeren uit de regio. De boeren wilden graag demonstreren bij de VNG-locatie, maar de gemeente verklaarde het terrein tot verboden terrein voor grote groepen boeren met trekkers. De FDF-boer spreektijd geven bij aanvang van het congres was volgens een woordvoerder van burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn „een voor alle partijen acceptabele oplossing”.

Het optreden van boer René Staal op het VNG-congres werd dinsdagavond vermeld in een blog op Binnenlands Bestuur. Hoofdredacteur Eric de Kluis schrijft in het blog ‘Bang voor de boeren’ dat de VNG „onder dreiging van een massale komst van protesterende boeren door de knieën is gegaan en de boer het podium heeft gegeven”. De Kluis noemt het „zorgelijk dat de radicale boeren zich het podium van het belangrijkste gemeentelijke congres op weten te chanteren”.

De toespraak van Staal is door sympathisanten online gezet. Hij stond niet op het officiële programma van het congres, dat eigenlijk met een videoboodschap van koningin Máxima zou worden geopend. Volgens De Kluis stapte Staal, netjes in pak en met een rode zakdoek om zijn nek, zonder introductie het podium op en nam hij het woord. De boer kreeg tegenover de ongeveer 2.600 aanwezigen – onder wie vrijwel alle burgemeesters, wethouders en veel raadsleden – bijna tien minuten gelegenheid om de stikstofplannen van het kabinet af te kraken. Staal zegt dat Nederland „vast zit in een eigen gecreëerde stikstofcrisis” en dat kabinetsplannen neerkomen op „hakken met de botte bijl”. Als Staal zich afvraagt of Nederland geen „dictatuur” wordt, laten aanwezigen in de zaal hun afkeuring blijken, zo is te horen op de video. Hij vraagt de VNG-leden op Tweede Kamerleden van hun partij te contacten, die dinsdagmiddag over de stikstofplannen zouden stemmen.

Boeren ‘wilden wat’

Volgens de woordvoerder van de Hoornse burgemeester Nieuwenburg is de toespraak in goed overleg tot stand gekomen. Voor afgelopen weekend had de gemeente al tot een trekkerverbod rond het terrein besloten in verband met de openbare orde en verkeersveiligheid. „Het is niet wenselijk je stad op dat moment vol trekkers te hebben, daar hadden we op geanticipeerd.” Vervolgens hebben de boeren bij de gemeente aangegeven „dat ze wel wat willen doen”, aldus de woordvoerder. Boer René Staal bevestigt dat hij zaterdag contact zocht met de organisatie van het VNG-congres en werd uitgenodigd om maandag te komen praten.

In een overleg tussen de gemeente, de VNG, politie en boer Staal werd op maandag overeengekomen dat de boeren toch met twee trekkers met een vlag en een spandoek mochten komen. Met maximaal tien man mochten zij vanuit een speciaal daarvoor afgezet vak de arriverende VNG-leden op dinsdagochtend flyers uitreiken. Staal vroeg in het overleg ook om „spreekrecht” op het congres, zegt hij. „We hadden zoiets van: er zijn zoveel ambtenaren zo dicht bij, daar moeten we wat mee. Maar we wilden er niet met een gestrekt been in.”

De woordvoerder van burgemeester Nieuwenburg en de VNG bevestigen dat bekend was dat Staal lid is van Farmers Defense Force. Dat was voor de gemeenten geen reden hem geen podium te bieden, zegt de woordvoerder. „Iedereen mag zijn geluid laten horen, je moet altijd kijken naar wat wél kan op een veilige manier. Je kunt mensen niet op kilometers afstand zetten.” De woordvoerder van Nieuwenburg herkent zich niet in het door Binnenlands Bestuur geschetste beeld dat de gemeenten gezwicht zijn voor intimidatie of bedreigingen. „Voor ons gevoel zijn we juist tot goede afspraken gekomen die ook zijn nageleefd.” Ook de VNG-woordvoerder spreekt van „een alternatief waar iedereen tevreden mee was”.