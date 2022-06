EU-ministers bereiken akkoord over klimaatpakket

De ministers van klimaat van de Europese Unie hebben in de nacht van dinsdag op woensdag na ruim zestien uur onderhandelen een akkoord bereikt over een gezamenlijk klimaatpakket, meldt persbureau ANP. Ze zijn het in Luxemburg eens geworden over vijf wetten die ervoor moeten zorgen dat er in 2030 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990. Er zijn daarbij enkele belangrijke aanpassingen gedaan aan de voorstellen die de Europese Commissie daar vorig jaar voor presenteerde.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) is trots op het akkoord, laat hij weten aan ANP. „De EU maakt hiermee nogmaals duidelijk dat Europa de mondiale klimaatkoploper is en dat voorlopig ook blijft.” Volgens Jetten bieden de nieuwe wetten „een evenwichtige mix van subsidiëring, normering en beprijzing”.

Er is onder meer afgesproken dat de gratis emissierechten voor de luchtvaart worden uitgefaseerd en ook de zeevaart onder het Europese uitstootsysteem ETS wordt gebracht. Ook voor gebouwen en wegtransport willen de Europese ministers een op ETS lijkend systeem invoeren.

Emissievrije auto’s

Verder zijn de klimaatministers van de 27 lidstaten het erover eens geworden dat vanaf 2035 alleen nog nieuwe emissievrije auto’s worden verkocht. Dat is een tegemoetkoming aan Duitsland met zijn grote autoindustrie, omdat het eigenlijk de bedoeling was vanaf dat jaar alle auto’s met een verbrandingsmotor te verbieden. Ook is afgesproken dat er fors meer hoogwaardige bossen worden aangeplant.

Om kwetsbare huishoudens die in moeilijkheden kunnen komen door de plannen te ondersteunen komt er een Sociaal Klimaatfonds waar 59 miljard euro in komt, al is dat wel 13 miljard euro minder dan de Europese Commissie had voorgesteld.

De individuele lidstaten moeten nu gaan onderhandelen met het Europees Parlement over de definitieve wetten, maar eurocommissaris Frans Timmermans spreekt alvast van „een hele goede dag voor de Green Deal”.