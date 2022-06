Erdogan brengt de NAVO-deal als zijn succes, maar het is een papieren zege

De deal met Zweden en Finland over hun toetreding tot de NAVO werd woensdag in de regeringsgezinde Turkse pers onthaald als een grote overwinning voor president Erdogan. „De zege van president Erdogan in Madrid”, kopte het dagblad Sabah. Volgens de krant Hurriyet had Erdogan het tien punten tellende memorandum zelfs voor de Zweedse en Finse regeringsleiders „uitgetekend”.

De Turkse president blokkeerde de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO omdat met name Zweden welwillend zou staan jegens de Koerdische terreurbeweging PKK en zijn Syrische zusterorganisatie YPG, waarmee westerse landen samenwerken in de strijd tegen de terreurgroep IS in Syrië. Met het memorandum komen Zweden en Finland grotendeels tegemoet aan zijn eisen. Ze beloven op te treden tegen Koerdische organisaties in eigen land die „geïnspireerd” zijn door de PKK, hun banden met de YPG te verbreken, terreurverdachten uit te leveren, en hun informele wapenboycot tegen Turkije te staken.

Turkije heeft Zweden om uitlevering gevraagd van 33 verdachten van terreur

De opluchting over de deal is groot op de NAVO-top in Madrid. De Turkse obstructie hing als een donderwolk boven de top, waar de alliantie juist eenheid wilde uitstralen en Zweden en Finland wilde onthalen als nieuwe leden. Erdogans retoriek wekte de indruk dat hij op elk moment kon weglopen uit de onderhandelingen. Maar de president is pragmatisch genoeg om te weten wanneer hij een goede deal kan sluiten.

Op papier krijgt Erdogan grotendeels zijn zin. Zo kreeg hij woensdag eindelijk een tête-à-tête met president Biden. Het Witte Huis was officieel niet bij de onderhandelingen betrokken, maar Biden belde dinsdag wel met Erdogan. De Turkse president is sinds het aantreden van Biden in januari 2021 gebrand op een persoonlijke ontmoeting. Dat werd door Biden tot dusverre afgehouden.

De tekst van het memorandum en de verklaringen van Zweden en Finland suggereren dat ze grote concessies doen aan Erdogan. „Onze terrorismewetgeving ondergaat de grootste herziening in dertig jaar”, stelde de Zweedse premier Andersson. „Bovendien worden er grondwetswijzigingen voorbereid die de weg vrijmaken voor de criminalisering van deelname aan terreurorganisaties.”

Met die wetswijzigingen komt Zweden grotendeels tegemoet aan de Turkse eisen, meent Paul T. Levin, directeur van het Instituut voor Turkse Studies van de Universiteit van Stockholm. „De antiterreurwetten in Zweden zijn tot nu toe te laks geweest en hebben in veel gevallen de vervolging van IS-leden belemmerd”, zei hij tegen de Duitse krant Bild. „Zweden had de grondwetswijziging al vóór het conflict [met Turkije] gepland, maar Erdogan verkoopt het nu als concessie.”

De Turkse president presenteert de deal als het succesvolle resultaat van zijn va banque politiek: hij heeft het Turkse vetorecht binnen de NAVO ingezet – met het risico op een confrontatie met het Westen – voor de nationale veiligheid van Turkije. Maar de details kunnen in de toekomst nog tot teleurstellingen leiden aan Turkse kant. En het memorandum moet nog worden goedgekeurd door het Turkse parlement. De oppositie is kritisch en zegt dat Erdogan te weinig garanties heeft gekregen.

De duivel zit in de details. Het memorandum is slechts een intentieverklaring. In de praktijk blijven Zweden en Finland gebonden aan hun eigen wetgeving. Neem de uitlevering van 33 terreurverdachten waarvoor Turkije een verzoek heeft ingediend. Zweedse asielrechtadvocaten wijzen erop dat rechters in Zweden en Finland daar niet zo maar mee instemmen omdat een eerlijk proces in Turkije niet is gegarandeerd.

In Zweden klinkt de nodige kritiek op het memorandum. „Zo genant om Zweden voor het dictatoriale regime van Erdogan te zien kruipen en de Koerden te zien verraden die IS hebben verslagen”, twitterde Jonas Sjöstedt, de voormalige leider van de Linkse Partij. Hij verwoordt een breder sentiment in Zweden, zeker in de aanzienlijke Koerdische gemeenschap, waar veel sympathie bestaat voor de PKK en de YPG.