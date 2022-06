Elfde arrestatie voor rellen bij huis stikstofminister Van der Wal

De politie heeft woensdagavond een 39-jarige man uit Lochem opgepakt op verdenking van openlijke geweldpleging en vernieling bij de woning van stikstofminister Christianne van der Wal. Het totaal aantal arrestaties vanwege de ongeregeldheden van dinsdagavond staat daarmee op elf.

De afgelopen dagen was het op meerdere plekken in Nederland onrustig vanwege boerenprotesten. Maandag blokkeerden boeren met tractoren meerdere snelwegen en dinsdagavond kwamen demonstranten langs bij het huis van Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA). Dinsdag ging het mis in de omgeving van Kootwijkerbroek en Stroe, waar demonstranten politiebusjes belaagden en agenten in het nauw dreven.

Noodverordening

Ook bij de woning van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) waren dinsdagavond boeren aanwezig. Ze braken daar door een politieafzetting heen. Sinds woensdag is er een noodverordening van kracht bij het huis van de minister in Harderwijk. De politie mag preventief fouilleren en mensen wegsturen die „niets te zoeken hebben” in het gebied. De noodverordening geldt voor een week.

Eerder op woensdagmiddag meldde de politie dat er in Oost-Nederland tien mensen zijn aangehouden tijdens de boerenprotesten op dinsdag, onder meer vanwege geweldpleging en het rijden op de snelweg met een tractor. Ook zijn twee personen aangehouden vanwege poging tot doodslag richting agenten.

