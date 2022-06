Voor de deur van de dierenarts stond een bakfiets waarin een zwartwit gevlekte hond volstrekt roerloos lag te slapen. Vreemd, want het straatje om hem heen gonsde van de drukte. Snorfietsen snorden, voorbijgangers gingen voorbij.

De eigenaren van de hond, een man en vrouw van hoge leeftijd, zaten binnen in de wachtkamer, waar zich ook de balie van de receptioniste bevond. Ik moest er zijn om brokjes voor mijn kat te kopen. Die heeft zo’n verfijnde smaak dat ze alleen op exquise, moeilijk te verkrijgen merken valt. De manier waarop ze eet, is minder chic: er is geen proeven bij, laat staan kauwen, het is zwelgen alsof de dood haar op de hielen zit. Je ziet het ook wel bij mensen, mannen vooral, meestal niet de sympathiekste.

De vrouw stond op om een aan de muur bevestigd biljet te lezen. „Wat erg toch, al die weggelopen katten”, zei ze vinnig tegen haar man. „Overal zie je dit soort briefjes.” Ik ging naast haar staan en las: „Our beloved cat Willie has gone missing”, een formulering die ik met liefde aan mijn Engelse vocabulaire toevoegde.

Helaas lees je op zulke briefjes zelden hoe het mogelijk was dat de geliefde kat er spoorloos vandoor kon gaan. De voordeur of het dakraam per ongeluk open gelaten? Of de kat al te optimistisch buiten gezet in een overvolle buurt waar alle straatjes en stoepjes op elkaar lijken?

Ik raakte in gesprek met de eigenaren van de hond. Het bleken echte dierenvrienden te zijn. Dat is nog iets anders dan houden van je eigen kat of hond. Dit hondje hadden ze anderhalf jaar geleden gekregen via een stichting die zich beijverde voor zwerfhonden. Het kwam uit Polen en was al doof en blind voor ze het namen, een stakkerd dus waar niemand meer naar omkeek. Ze hadden nog vijf andere zwerfhonden die ze in een ren bij hun huis lieten leven. „Vroeger hebben we er wel acht gehad”, zei de vrouw. „We laten ze altijd gezamenlijk uit. We hebben ook een kat gehad, die kon inslapen tegen een hond.”

Ik vroeg wat er met de hond in de bakfiets aan de hand was. „Hij is op”, zei de man, „hij krijgt zo meteen een inslaapspuitje.” Zakelijke woorden, maar zo klonken ze niet.

Even later, toen de dierenarts zich meldde, ging de man naar buiten om zijn hond uit de bakfiets te tillen. Het dier bewoog nauwelijks en maakte geen enkel geluid. Omdat de dood per definitie zwijgzaam is, viel er een diepe stilte terwijl de man zijn hond de behandelkamer binnendroeg en zijn vrouw hem volgde. De receptioniste vroeg mij zacht of ik straks wilde terugkomen om mijn brokjes op te halen – ze moest nu assisteren.

Vanuit een naburig café zag ik een kwartier later de man met lege bakfiets terugkeren, zijn vrouw, een sigaret rokend, een tiental meters achter hem. Het leek een doodnormaal tafereel, zonder enige tragiek. Iemand zou hen moeten bedanken.

’s Avonds stond ik voor het raam toen een kat op een lege boot langs de kade sprong. Willie, our beloved cat? De kat wurmde met zijn voorpoten aan het dekzeil over de boot, vond een gaatje en kroop de binnenruimte in. Kon-ie nog wel terug? Ik hield mijn adem in. Ik moest het in de gaten houden, anders zou het zijn dood kunnen worden. Tien, twintig minuten verstreken. Toen verscheen zijn kopje eindelijk in de kleine opening. Hij leefde nog. Hij wel.