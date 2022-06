Dertig jaar celstraf voor R. Kelly vanwege seksueel misbruik

R. Kelly heeft woensdag dertig jaar celstraf gekregen voor het seksueel misbruiken van meisjes en vrouwen, en voor mensenhandel. Dat heeft een rechtbank in New York geoordeeld, meldt persbureau Reuters. De 55-jarige Kelly zit sinds 2019 vast.

Begin juni eisten openbare aanklagers in New York 25 jaar celstraf tegen R. Kelly. Het OM vond die straf nodig om de bevolking te beschermen tegen R. Kelly. De zanger lokte en misbruikte gedurende tientallen jaren vrouwen en meisjes. In september werd R. Kelly al schuldig bevonden. Een twaalfkoppige jury had toen slechts één dag nodig om de zanger schuldig te bevinden.

De advocaten van R. Kelly vonden dat de zanger maximaal tien jaar cel zou moeten krijgen. Kelly’s verleden waarin hij als kind is mishandeld zou de reden zijn voor zijn „hyperseksualiteit” en hij zou ook „geen gevaar meer zijn” voor andere vrouwen.

R. Kelly wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van misbruik. Hij trouwde in 1994 illegaal met de r&b-zangeres Aaliyah, toen zij vijftien jaar oud was. In 1997 werd hij beschuldigd van de verkrachting van een minderjarige, een zaak die later voor 250.000 dollar werd geschikt. In 2002 en 2008 stond hij terecht voor het maken van kinderporno. Deze aantijgingen leken zijn muziekcarrière niet te schaden: hij verkocht tussen de jaren 1990 en 2010 miljoenen albums.