En of de ouders in Au Pairs hulp nodig hebben. De vraag is of vier Hollandse meisjes volstaan

Vier bovengemiddeld mooie meisjes vertrekken voor drie maanden naar Miami. Dat is alvast een goed begin. Net als in de vorige seizoenen van de serie Au Pairs (BNNVARA) zullen ze bij gezinnen gaan wonen om op hun kinderen te passen. De camera’s gaan mee vanaf hun vertrek uit hun ouderlijke huizen in Tholen, Haarlem, Hem en Wierden op hun overzeese tocht naar de huizen van de Amerikaanse ouders en hun kinderen.

Dinsdagavond was aflevering twee, Emma (23), Noah (19), Imre (19) en Wendie (23) zijn net aangekomen bij hun gastgezinnen. Ze zijn voorzichtig optimistisch over wat ze achter de voordeur aantreffen, ook al is er voor twee van hen nauwelijks een bed, laat staan een kamer, vrijgemaakt. De kijker heeft dan al iets meer kennis over hun opdrachtgevers. In apart opgenomen interviews stellen de ouder(s) zichzelf en hun kinderen voor. Twee alleenstaande moeders en twee vader/moeder-paren. Je houdt je hart vast. En of deze ouders hulp nodig hebben. Maar of een jong, Hollands meisje daarvoor de aangewezen persoon is? Hoe de gastvader van Noah alleen al zijn bibberende hondje drilt, en daarna zijn zoontje van zeven in de houding blaft. Het commando-regime over een dochter en twee zoons van de beeldschone gastmoeder van Emma, de stuiterballen-energie en de puinhoop in het huis van Wendies gastmoeder met drie dochters.

Als junkies

Maar waar ik echt van opkeek, was het gezin waar Imre (mét haar hondje) terechtkomt. Ik weet dat kinderen gamen. Ik weet ook dat kinderen zeuren. En ik heb ook heus wel eens naar een opvoedprogramma gekeken waar een nanny orde op zaken stelt in een probleemgezin, en daarvan het een en ander bij mij thuis geïmplementeerd. Maar twee jongetjes die als junkies bij hun vader bedelen om meer, meer, nog meer muntjes te kopen om Roblox te spelen… En vooral de gemelijkheid waarmee de vader, een arts, maar toegeeft. Vijfhonderd dollar per maand gaat er doorheen. Per kind. Of meer als ze de telefoon van hun moeder in handen krijgen.

Ineens vind je de vier meisjes, die ieder op hun eigen manier best… ehm… bijzonder zijn, heel nuchter en welopgevoed. Ze piepen niet, tenminste, nog niet. Ze slapen gedwee bij de dochter des huizes van vijftien in bed…. Als dat maar goed gaat. Ze zeggen dat ze graag gezond eten. Informeren voorzichtig of het soms een idee is om de vierjarige dochter met een woedeaanval wegens een niet-werkende toverstaf gewoon één van haar drie andere toverstaffen te geven.

Beroofd van puberteit

Vier meisjes verloren tussen de volwassenen, daar ging het tweede deel van De gouden lichting ook over. Topturnsters Suzanne Harmes (36), Verona van de Leur (36), Gabriëlla Wammes (37) en Renske Endel (38) vertellen hoe het er in hun jeugd aan toeging achter de dichte deuren van de sportzaal. De coaches lieten hen medailles winnen, maar beroofden hen van hun puberteit. Letterlijk. De meesten werden pas ongesteld toen ze met turnen stopten. En zeker twee hebben twintig jaar na dato nog altijd issues met dun-zijn en eten.

Het idee dat een volwassen man je menstruatie probeert uit te stellen is stuitend

Er is al veel over geschreven en gezegd over turncoaches, hun training en hun pupillen, en ook over deze VPRO-serie die gebaseerd is op publicaties in het blad Helden. Maar het is toch verhelderend om deze sporters heel kalm en nuchter te horen en zien vertellen hoe zoiets in zijn werk gaat: langzaam in een fuik gedreven worden door iemand die alle macht en controle overneemt.

En daar helpt geen lieve vader of moeder aan, omdat ze inmiddels zelf waren gaan willen wat de coach wilde. Of omdat ze helemaal niets meer wilden.