Commissie wil Landelijke Eenheid fors reorganiseren en opsplitsen

Bij de Nationale Politie moet een „separate landelijke eenheid” komen voor de opsporing van georganiseerde, ondermijnende misdaad, terrorisme en ernstige vormen van cybercriminaliteit.

Dit concludeert een commissie onder voorzitterschap van de voormalige burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders in het rapport ‘Ruimte voor slagvaardig politiewerk’. Het onderzoek – in handen van NRC – wordt donderdag door minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) naar de Tweede Kamer gestuurd. De commissie heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar problemen binnen de Landelijke Eenheid (LE). De voorstellen van de commissie kunnen rekenen op brede steun van de minister van justitie, de Tweede Kamer, de politievakbonden en ook binnen de politietop, zo blijkt uit gesprekken met betrokkenen.

Tien jaar na de vorming van de Nationale Politie is volgens de onderzoekscommissie een grondige verbouwing nodig van de politieorganisatie, te beginnen bij de Landelijke Eenheid. De zesduizend LE-medewerkers assisteren nu de tien regionale eenheden en zijn tevens belast met de aanpak van onder meer georganiseerde misdaad en persoonsbeveiliging. De eenheid kwam de afgelopen jaren regelmatig in opspraak. Er waren problemen met leidinggevenden, ernstige corruptiegevallen en drie collega’s pleegden zelfmoord.

De huidige LE moet in tweeën worden geknipt. Naast de dienst die ‘zware jongens’ aanpakt (eenheid landelijke opsporing) moet er een eenheid komen die landelijke openbare orde-operaties doet: van boerenprotesten tot demonstraties tegen coronamaatregelen. Die eenheid gaat over zaken variërend van luchtsteun, politiehonden tot persoonsbeveiliging. Door de reorganisatie wordt „de slagkracht vergroot” en ontstaat volgens de commissie „ruimte voor de menselijke maat” binnen de politieorganisatie.

Nieuwe profielen voor leiding

Het veranderen van de organisatie alleen is niet voldoende. In het rapport staat dat „het noodzakelijk is dat er gerichte, goed ondersteunde interventies worden gedaan in de werkcultuur en de leiding van de twee landelijke eenheden”. Het „gehele leiderschap” moet worden „ingericht op basis van nieuwe profielen”. Schneiders wil dat er wordt gekeken of de huidige politieleiders wel voldoende geëquipeerd en geschikt zijn.

Om te zorgen dat de politie beter gebruik kan maken van grote hoeveelheden data wil de commissie dat er „een gemeenschappelijk data warehouse” komt voor de landelijke eenheden. Zo’n databank zou „in een later stadium opgeschaald kunnen worden” voor het gehele politiekorps.

De commissie beklemtoont bij herhaling het belang van „een cultuuromslag” waardoor er binnen de politie een hoognodige „veilige werkomgeving” kan ontstaan. Leidinggevenden en medewerkers zouden samen moeten formuleren wat ze als gewenst gedrag zien. „Het is van belang dat te allen tijde ongewenst gedrag expliciet wordt benoemd, denk aan: discriminatie, racisme, onfatsoenlijke omgangsvormen, gebrekkige omgang met kritiek en tegenspraak, pesten en niet-integer handelen”.

Leidinggevenden bij de politie zullen volgens Schneiders „het goede voorbeeld moeten geven” door ongewenst gedrag beter aan te pakken. „Dit is in het verleden op verschillende plekken in de LE niet goed gegaan”. De commissie acht het noodzakelijk dat de leiding van de Landelijke Eenheid „in een traject met externe expertise wordt geschouwd” om te bepalen of zij geschikte leiders zijn. Volgens de commissie is het „ondenkbaar” dat de noodzakelijke cultuuromslag wordt gerealiseerd „zonder personele wijzigingen, waaronder in de leiding”.

Voorbeeldgedrag

In het rapport wordt veel kritiek geleverd op de manier waarop leidinggevenden opereren. Bazen hebben te weinig aandacht voor „het mentale welzijn” van hun medewerkers. De hervorming van de politie gaat niet lukken als topfunctionarissen geen „voorbeeldgedrag” tonen. „De tone at the top is belangrijk. Als de werkvloer zich niet gehoord voelt en ziet dat de leiding ongewenst gedrag vertoont en daar niet op wordt aangesproken, tast dit het fundament voor professioneel en integer handelen aan”.

Het is pikant dat het rapport verschijnt een paar dagen nadat bekend werd dat korpschef Henk van Essen probeert te regelen dat de hoofdcommissaris die de afgelopen zes jaar de baas was van de slecht functionerende Landelijke Eenheid, Jannine van den Berg, gepromoveerd wordt tot vicepresident van internationale politieorganisatie Interpol.

Op grond van eerdere bevindingen, die dit voorjaar in een tussenrapport van de commissie openbaar zijn gemaakt, heeft een royale meerderheid van de Tweede Kamer in mei besloten dat de korpsleiding van de Nationale Politie onder verscherpt, extern toezicht moet worden gesteld. In een motie sprak de Kamer uit dat de commissie-Schneiders belast wordt met het toezicht op de implementatie van de noodzakelijke veranderingen. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de Landelijke Eenheid.