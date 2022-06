Buikgriepvirussen verspreiden zich ook via speeksel

Diarreeveroorzakende buikgriepvirussen zoals het norovirus en rotavirus zijn ook besmettelijk via speeksel. Dat volgt uit een proef waarin bleek dat geïnfecteerde muizenpups de virussen via het speeksel konden overbrengen op de moedermuis die hen zoogde.

Tot nu toe gingen onderzoekers ervan uit dat buikgriepveroorzakende virussen uitsluitend door besmetting via de ontlasting plaatsvond, maar nu blijkt er dus een tweede route. Deze woensdag verscheen in Nature een publicatie met de nieuwe inzichten.

De ontdekking van de speekselroute volgt uit een proef waarin onderzoeker Nihal Altan-Bonnet van de National Institutes of Health in de Verenigde Staten wilde volgen hoe een buikgriep verloopt bij pasgeboren muisjes. Deze diertjes zijn nog zo jong dat ze nog geen eigen afweer hebben ontwikkeld, waardoor ze afhankelijk zijn van antistoffen van de moeder, die ze binnenkrijgen via de melk.

Antistoffen in de moedermelk

Met een norovirus of een rotavirus geïnfecteerde muisjes ontwikkelden drie tot vijf dagen na de infectie de hoogste viruspiek in hun darmkanaal, waarna de infectie zeven tot tien dagen na de infectie geheel was verdwenen. De onderzoekers zagen op dag drie van de infectie de concentratie antistoffen in de darm van de jongen flink toenemen, in gelijke tred met de concentratie antistoffen in de moedermelk. Nader onderzoek leerde dat het virus zich ook actief vermeerderde in de borstklier van de daarvoor nog niet besmette moeder. Deze infectie riep kennelijk de antistoffen op waar de jongen vervolgens van profiteerden.

Maar hoe raakte de moeder geïnfecteerd? Ging dat dan toch niet via besmetting door poep via haar mond? Om dat verder uit te pluizen besmette het team opzettelijk een pas bevallen moedermuis via de bek. Dat leidde wel tot een darminfectie, maar de borstklieren bleven virusvrij en er was evenmin een detecteerbare toename van antistoffen in haar melk. Een tweede experiment bevestigde dit, waarbij de geïnfecteerde pups van een moeder na een dag werden gewisseld met ongeïnfecteerde pups en moeder. Twee dagen later hadden beide moeders aantoonbaar veel virus in de borstklieren en waren ook alle pups geïnfecteerd. Het virus ging dus van pup naar moeder en ook andersom.

Het team van Nihal Altan-Bonnet deed vervolgens een speekselproef met volwassen muizen (de pups waren daarvoor nog te klein). Na besmetting was twee dagen later een grote hoeveelheid virus te meten in het speeksel, die met sommige virusstammen tot zeker drie weken daarna meetbaar bleef. Het speeksel bleek besmettelijk voor andere volwassen muizen en pups.

De ontdekking is groot nieuws in de infectieziektekunde

Dat is groot nieuws in de infectieziektekunde. Het was in de wetenschappelijke literatuur wel vaker beschreven dat buikvirussen soms in het speeksel van een patiënt aanwezig kunnen zijn. Maar dat werd tot nu toe altijd beschouwd als een overloop van de maagdarminfectie. Grote uitbraken van buikgriep – die op cruiseschepen zijn berucht – worden daarom altijd bestreden door isolatie van patiënten, grondige desinfectie van oppervlakken, met name het sanitair, en verscherpte hygiënemaatregelen. Maar die zijn allemaal gericht op het voorkomen van fecaal-orale overdracht.

Als de overdracht ook via speeksel kan verlopen, zoals Altan-Bonnet bij de muizen aantonde, komen hoesten, niezen en kussen ook in beeld als risico op besmetting. Speekseloverdracht zou ook een rol kunnen spelen bij asymptomatische verspreiding van het virus, te meer omdat buikgriepvirussen soms ook in het speeksel werden aangetoond bij mensen die verder geen klachten hadden.

Jaarlijks raken wereldwijd naar schatting een miljard mensen geïnfecteerd door buikvirussen, met buikpijn, diarree en overgeven tot gevolg. Het geeft een aanzienlijke ziektelast en in ernstige gevallen ook sterfte, vooral bij heel jonge kinderen en ouderen. Uitdroging is het grootste gevaar.