Bomen gaan aan de wandel in Leeuwarden

Twee stappen buiten het station loop ik pardoes een bosk in: jonge bomen in bakken fleuren momenteel het centrum van Leeuwarden op. Met het kunst- en landschapsproject Bosk (Fries voor bos) gaan zo’n 1.200 bomen – zestig verschillende soorten, van zaailingen tot een paar meter hoge exemplaren – bijna letterlijk aan de wandel: vrijwilligers verplaatsen de verrijdbare bakken ‘gefaseerd’: steeds een stukje langs de route van elf locaties in de binnenstad.

Ik volg het bos langs de route van zo’n 3,5 kilometer, die de belangrijke pleinen binnen de stadswallen aandoet. Al snel kom ik erachter dat zonder de projectbomen het Leeuwarder stadshart niet veel groen te bieden heeft. Zeker, op plekken langs de route staan slanke lindes, een boomsoort die netjes recht groeit en met zijn bloei insecten aantrekt. De bomen zijn meestal strak in het gelid geplant als afbakening van parkeerplaatsen: jong straatmeubilair dat verraadt dat veel plekken in de stad niet al te lang geleden op de schop zijn gegaan.

Indrukwekkende oude bomen zijn er weinig in het Leeuwarder centrum. De gemeente heeft er 118 aangewezen als monumentaal, maar daarvan staan er maar 31 in de straten van de binnenstad, de rest staat in de strook van parken langs de noordkant in de oude bolwerken.

Protest tegen kap

Op het Stationsplein gaat de beeldbepalende plataan – die eind jaren tachtig bij herinrichting van het plein nog met kap bedreigd werd, maar na protest van inwoners van de stad gespaard bleef – bijna schuil achter het jonge grut dat voor de duur van Bosk is achtergebleven voor het station. Een even oude soortgenoot (circa 120 jaar) verderop aan de route staat voor de centrale bibliotheek normaal ook wat eenzaam groots te wezen. Wel heeft die sinds 2013 een jonkie als gezelschap: de kroningslinde van Willem-Alexander.

Pas op halte 4 van Bosk staat een groep forse bomen: een prachtige treurwilg, een stevige witte paardenkastanje, een pluk volwassen lindes en een monumentale zilverlinde (ook al de 100 gepasseerd). Het effect is bijna ontroerend: er zijn vogels te horen en te zien.

Ik schrik hoe weinig leven er is hier in deze strak bestrate binnenstad. Uitzondering zijn een kwinkelerende merel in de zilverlinde en een setje houtduiven, die vanaf hun vaste stekje in een boom al koerend een auto eronder bepoepen.

Foto Sake Elzinga



Het roept de vraag op waarom in het kleine en cultuurhistorisch kwetsbare centrum van Leeuwarden nog steeds zo’n belang wordt gehecht aan autoverkeer: bijna elke plek langs de route is normaliter met de auto bereikbaar. Artistiek leider van Bosk, landschapskunstenaar Bruno Doedens, vertelt dat daar bij het plannen van de route zelfs rekening mee is gehouden: het verkeer moest niet onnodig worden belemmerd.

Laat maar staan

Wat zegt Bosk over de stedenbouwkundige indeling van Leeuwarden, en Nederlandse binnensteden in het algemeen? Hoeveel groener zou het kunnen worden als op grotendeels lege pleinen bomen zouden achterblijven? Doedens: „Ik wil de vraag opwerpen: hoe groen wil je eigenlijk dat de stad is? Het kan best anders als je wilt.” Volgens hem is het publiek het daarmee eens: „De bedoeling is dat de bomen zich verplaatsen, maar al bij het Stationsplein zeiden veel mensen: laat ze maar staan.”

Dat kan niet overal. Twee van de grootste pleinen zijn ook daken van parkeergarages, en langs de smalle stadsgrachten is nu eenmaal weinig groeiruimte voor bomen.

Bij de negentiende-eeuwse Bonifatiuskerk hoop ik eindelijk een oase van rust aan te treffen: bij de bouw moeten wel bomen zijn geplant. Wellicht – maar ze zijn er niet meer. Gesneuveld in stedelijke vernieuwingszucht? De functionele leegte van het plein naast de kerk is weer opgeleukt met slanke parkeerboompjes, het hof aan de andere kant is ook ingericht als parkeergelegenheid, met auto’s tot aan de kerkmuren.

We willen geen bomen planten voor de bühne, ze moeten gezond oud kunnen worden

Op het Jacobijnerkerkhof blijkt dat het wél kan: een rustpunt middenin de stad. Een groep iepen vormt een driehoek in het gras naast de kerk; vier ijle zuilen van bomen staan op wacht rond het Joods Monument van 1987 – wie de Groene Kathedraal van Marinus Boezem bij Almere kent, herkent ze meteen als Italiaanse populieren. Daarnaast staat een majestueuze linde, in een grasperk met heg erom. Deze boom heeft als een van de weinige in de binnenstad overduidelijk de ruimte gekregen om tot volle wasdom te komen. Het blijkt een echt majestueuze boom: het is de kroningslinde van Juliana (1948).

Op de volgende stop van Bosk blijkt hoe belangrijk groeiruimte is: de linde van Wilhelmina van vijftig jaar eerder, op het Raadhuisplein, is minder indrukwekkend dan de opvolger. Heeft het oorspronkelijke sierhekwerk dat er nog omheen staat de vrijheid van de boom ingeperkt? Krap op het hek ligt de bestrating die hartje binnenstad openhoudt voor autoverkeer.

Het is de rode draad tijdens deze wandeling: veel gladgrijze tegels, bestratingsmode in veel Nederlandse steden, en veel auto’s. Op zich niet verwonderlijk, in een stadscentrum waar nog volop gewoond wordt.

Foto Sake Elzinga



Hitte-eilanden

Nico Kelderhuis, senior beheerder groen en spelen bij de gemeente Leeuwarden en ‘Bomenbaas’ bij Bosk, zegt dat er inmiddels wel een kentering is in het denken, door de klimaatverandering en het bijkomende probleem dat versteende steden steeds meer hitte-eilanden worden. Grote, oude bomen zorgen immers voor afvoer én opslag van regenwater en kunnen via verdamping belangrijke verkoeling brengen: voor het positieve effect van één joekel van een boom zijn volgens de Bomenstichting tot wel twintig jonge bomen nodig.

In het coalitie-akkoord van Leeuwarden wordt meer geld uitgetrokken voor groen. Het plan is om de komende jaren de binnenstad te vergroenen; een deel wordt autoluw en waar mogelijk komen nieuwe bomen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ruimte, zowel boven als onder de grond. „In de stad liggen overal kabels en leidingen, een goede groeiplaats voor een boom is al snel 80 kubieke meter”, stelt Kelderhuis. „‘Gat graven en boom planten’ – zo makkelijk is het niet. We willen geen bomen planten voor de bühne, ze moeten gezond oud kunnen worden.”

Volgens Kelderhuis helpt het kunstproject „enorm” bij het draagvlak voor vergroening. Al op het Stationsplein merkte hij de invloed van het wandelende bos: „Mensen gingen langzamer lopen en zachter praten.” Bovendien is bij iedere stop van Bosk meteen te zien hoe vergroening eruit zou zien. En er zijn sensoren aangebracht die het klimaateffect van de bomen op de omgeving registreren.

Na het Waagplein (gladgrijze vlakte), weekmarktplein en garagedak Wilhelminaplein (getooid met boompjes met zithoeken erom), het Mata Hariplein voor de schouwburg (twee jonge bomen bij de bushalte) en het garagedak Oldehoofsterkerkhof (omzoomd door de eerste eiken die ik zie langs de route) loop ik naar de Prinsentuin. Hier staan wel groepen imposante, schaduw en verkoeling brengende bomen, van halverwege de negentiende eeuw.

De 1.200 bomen van Bosk komen uiteindelijk grotendeels buiten het stadshart terecht. Ze worden geplant in woonwijken en op industrieterreinen, of vinden een plaats in het Leeuwarder Bos aan de noordkant van de stad. Belangrijkste uitzondering: voor het Waagplein, halte 8 van Bosk, wordt nu een ontwerp gemaakt voor groenperken, met vijftien van de projectbomen. Die kunnen hopelijk over tachtig jaar het predicaat monumentaal krijgen. Kelderhuis: „Het liefst zou ik zien dat alle 1.200 Bosk-bomen er dan nog zijn.”

Vrijwilligers verplaatsen bomen voor Bosk in Leeuwarden. Foto Sake Elzinga



Op weg terug naar het beginpunt van Bosk loop ik door de Sint Anthonystraat, waar ik op een beeldschone bruine beuk stuit. Die blijkt een van de oudste bomen van de stad, volgens de Bomenstichting geplant tussen 1750 en 1800, volgens andere theorieën zelfs rond 1725.

De reus is gedoemd: hij staat nu nog fraai in het roodbruine blad, maar wordt geparasiteerd door een zwam, wat uiteindelijk fataal zal zijn. Misschien is er op het Waagplein straks nog ruimte voor één of twee van zijn zaailingen?