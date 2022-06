Voor mijn moeder van 81 vraag ik bij het zorgkantoor een persoonsgebonden budget aan voor dagbesteding. Mijn verzoek wordt afgewezen. De bezwaarprocedure begint met de volgende woorden: „Als u het eens bent met ons besluit dan hoeft u niets te doen.”

