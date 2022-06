Wie wil begrijpen wat op dit moment in de VVD aan de hand is, kan het beroemde citaat uit De Tijgerkat van Giuseppe Tomasi di Lampedusa erbij pakken: „Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden.”

Mark Thiessen is VVD-lid, oud campagnestrateeg van de VVD en oprichter van Denktank De Nieuwe Vrije Eeuw.

Het is die worsteling met een veranderende tijd waarvan we getuige zijn. De vraag die centraal staat: hoe moeten we omgaan met een wereld die zo snel verandert dat het niet is bij te benen?

Bij de VVD komt daar nog iets bij. De partij weet na twaalf jaar besturen ook niet meer wie zij zelf is. Jarenlang waren winnen en het voorkomen van gedoe belangrijker dan interne discussie. Die tijd lijkt nu voorbij. Op het recente VVD-congres werden fikse moties aangenomen, waaronder een oproep tot aanpassing van het stikstofbeleid. Die laatste bracht de VVD in Den Haag direct in de problemen.

Dat kwam onverwachts. De partij was het afgelopen decennium vooral een applausmachine, waarin alles ondergeschikt was aan het besturen van het land. Er was weinig ruimte voor nieuwe ideeën, helemaal niet wanneer die van onderaf kwamen. Het moest vooral gezellig zijn. Niet klagen, maar meedoen. De partijdiscipline functioneerde onbedoeld als politieke wasstraat: iedereen gaat er anders in, maar loopt het risico er hetzelfde uit te komen. Hetzelfde denken. Hetzelfde zeggen. Op dezelfde manier praten. Dezelfde gebaren. Dezelfde woorden.

Rechtsbuiten

Door de inzet van een georganiseerde groep activistische leden – aangevuld met mensen uit de veehouderijlobby – is de interne discussie nu terug in de VVD. Dat is heel goed. Binnen de machtigste partij van Nederland moet meningsvorming niet alleen in de partijtop plaatsvinden. De ingrediënten voor debat zijn al aanwezig. Klaas Dijkhoff deed eerder al een uitstekende voorzet om het VVD-verhaal te vernieuwen. Die inzet verdient een breed debat in de partij, waarin ook de tot nog toe stille meerderheid van leden zich moet mengen. Zodat de werkelijke verhoudingen in de partij duidelijk worden.

Bij VVD-leden bestaan vele meningen over de grote uitdagingen van onze tijd. Wat de VVD uiteindelijk van deze onderwerpen vindt, is bepalend voor Nederland. Zij is de leider van de verantwoordelijke middenpartijen. Zonder de VVD stort dat midden in. Ook is de partij erin geslaagd om de afgelopen tien jaar een soort microkosmos van de gemiddelde Nederlandse kiezer te worden. Ze typeert daarmee vaak het gemoed van het land en de koers die de kiezer verlangt. Die is soms centrum-links, soms centrum-rechts en verandert ook zo nu en dan van mening wanneer de tijdgeest daarom vraagt. De crux is om bij de VVD de ruimte te laten om dan eens die en dan eens die kant op te gaan, afhankelijk van waar probleem, principes en oplossing bij elkaar komen. De partij heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid: met een open blik leiding geven aan het politieke midden in een moeilijke tijd. De periode waarin de VVD enkel bestond om rechtsbuiten te zijn is echt voorbij.

Want laat er geen misverstand over bestaan: de VVD is een liberale partij en liberalisme is niet links of rechts. Liberalen staan open voor andere meningen ongeacht van wie die komen en beoordelen die op hun waarde. Het liberalisme is de afgelopen eeuwen al vaak van karakter veranderd toen de omstandigheden daarom vroegen. Die veranderingsgezindheid is haar kracht en stelt haar in staat om in iedere tijd problemen op te lossen, ook wanneer die problemen gecreëerd zijn door eerdere liberale dogma’s. Het is de politieke ideologie met de meeste zelfreflectie. En dat is in deze tijd juist hard nodig.

Veranderende wereld

Daarom is het cruciaal dat de VVD het inzicht dat verandering soms nodig is omarmt. Dat hoewel de liberale principes van de partij niet veranderen, de gedaante dat soms wel moet doen. Op sommige terreinen had die omarming eerder moeten plaatsvinden. Hoewel de partij al sinds mensenheugenis zegt te willen investeren in Defensie, komen die investeringen pas nu het te laat is. Bij de energietransitie was de VVD een late aanhaker. Nu is het tijd om daar het voortouw te nemen.

Zo zijn er meer onderwerpen waar je de verandering voelt aankomen. Het verhogen van belastingen op vermogen en erfenissen om stijgende (kansen)ongelijkheid te bestrijden. Het creëren van een economie met een markt die de mens dient, in plaats van andersom. Het verdiepen van samenwerking in de EU op monetair, economisch, geopolitiek en veiligheidsgebied. Beter dat vormgeven, dan tegenhouden. En waarom niet een andere kijk op lokale democratie en bestuur, die steeds verder van mensen af zijn komen te staan door fusies en bezuinigingen?

Het debat dat in de VVD gaat plaatsvinden, gaat niet over stikstof. Dat onderwerp is slechts het punt waar de uitersten het scherpst tegenover elkaar staan. Het gaat over de veranderende wereld die in botsing komt met het verleden. Daar komt de quote van Di Tomasi weer van pas, maar in een andere vorm: als de VVD hetzelfde wil blijven, dan zal de VVD moeten veranderen. De tijd vraagt erom. Daarom zal ook een meerderheid van de leden inzien dat voor alle zaken die veranderen of verdwijnen, nieuwe mooiere dingen in de plaats komen. Het debat gaat over het liberale geloof in vooruitgang en de kracht van mensen om van iedere situatie iets beters te kunnen maken. De leden staan voor een belangrijke keuze. Kiest de partij ervoor om niet bang te zijn voor wat er voor ons ligt? Of voor het angstig teruggrijpen naar het oude, liever gericht op het vastklampen aan wat gaat verdwijnen dan op het vormgeven wat gaat komen.

