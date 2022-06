Allemachtig, wat zong Elvis Costello vals

Aan ijver ontbrak het Elvis Costello niet. Maar liefst drie uur hield de voormalige punkrocker het vol op het podium van Carré, voor een publiek dat hem regelmatig een ovatie gunde. Maar allemachtig, wat zong hij vals, vooral in de ballads. Vanaf zijn debuut in 1977 stond hij bekend om zijn geknepen stem, een instrument dat hij zelfs in combinatie met het klassieke Brodsky Quartet (The Juliet Letters, 1993) met een zekere zuiverheid kon inzetten. Inmiddels lijkt het of Costello (67) vooral in zijn eigen hoofd een groot zanger is, terwijl zijn omgeving hem niet meer durft te zeggen dat hij er vooral in de hoge noten vaak gigantisch naast zit.

Dieptepunt was de countrysong ‘Good Year for the Roses’, dat het origineel van George Jones zoveel geweld aan deed dat het bijna komisch werd. Aan Costello’s repertoirekeuze lag het niet. Het publiek werd getrakteerd op bijna alle klassiekers, van ‘Accidents Will Happen’ tot een wankel ‘I Want You’ en van een langgerekt ‘Watching the Detectives’ tot een door de achtergrondzangers in zijn band The Imposters gered ‘Alison’. Tussendoor waren er deep cuts als het oude Nick Lowe-nummer ‘Surrender to the Rhythm’ en een Spaanstalig ‘Radio Radio’. Elvis Costello zocht de expansie van lange versies van zijn songs en verhalen als die van het zevenjarige katholieke jongetje Declan MacManus dat overspel koos als zijn favoriete hoofdzonde, omdat het mysterieuze woord ‘adultery’ zo goed klonk.

Met punksongs als ‘Mystery Dance’ en ‘Pump It Up’ was niet zo veel mis omdat ze er razendsnel en met veel vuur uit gegooid werden. Maar de langzame songs, waarin Costello ver boven zijn macht zong, waren bij vlagen ondraaglijk. Gastgitarist Charlie Sexton, die bij Bob Dylan toch wel wat gewend is, moet er het zijne van gedacht hebben.

Pop Elvis Costello & the Imposters. Gehoord 28/6 Carré, Amsterdam. ●●●●●