Aboutaleb moet zich verantwoorden: hield hij een kritisch rapport tegen?

Hield burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) een kritisch onderzoek vanuit politieke overwegingen tegen? Over die vraag vergadert de Rotterdamse gemeenteraad donderdag. NRC schreef eerder deze maand dat Aboutaleb het onderzoek over de naderende verkiezingen heen wilde tillen. Volgens de burgemeester zelf betreft het een misverstand.

Het draait om een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Eind vorig jaar rondde de Nederlandse toezichthouder op de privacy een pikant onderzoek af: Rotterdam overtrad de wet bij het opsporen van corona-overtreders. Handhavers reden tijdens de lockdown rondjes door de stad in auto’s die filmbeelden maakten op zoek naar inwoners die zich niet aan de coronaregels hielden.

Boetesom

De AP vroeg in oktober vorig jaar de politie toestemming om het rapport naar buiten te kunnen brengen voordat de bijbehorende boetesom was vastgesteld, om te voorkomen dat andere gemeenten ook filmende auto’s voor corona-handhaving in zouden zetten. Het vroegtijdig publiceren van zo’n onderzoek is niet ongebruikelijk. Dat voorkomt dat er gewacht moet worden tot er een definitieve boete is vastgesteld – een traject dat inclusief bezwaartermijnen zo een jaar in beslag kan nemen. „Het eerder delen van onze bevindingen kan nuttig zijn, bijvoorbeeld als er veel discussie of onrust over een kwestie is”, zegt een woordvoerder van de AP. „Andere overheidsorganisaties hebben daar bewust voor gekozen”.

Rotterdam wilde er niet aan meewerken. Dat werd besproken in een driehoeksoverleg in november 2021 tussen burgemeester Aboutaleb, politiebaas Fred Westerbeke en hoofdofficier Hugo Hillenaar. In een verslag dat de politie opstelde van het overleg, staat dat Aboutaleb voorstelde het onderzoek „over de verkiezingen heen” te tillen. De gemeenteraadsverkiezingen zouden in maart dit jaar plaatsvinden.

Driehoek

Aboutaleb zelf meent dat hij niets verkeerds heeft gezegd. Het verslag van het overleg klopt niet, schreef hij vorige week aan de gemeenteraad. De driehoek wilde niet instemmen met versnelde publicatie omdat ze er eerst nog op wilden reageren. Dat proces zou zo lang duren, dat in het overleg werd gezegd dat het rapport waarschijnlijk pas na de verkiezingen zal verschijnen. Kortom: dat was niet de réden om het uit te stellen, maar een „gevolg van deze keuze”, schrijft Aboutaleb.

Hoe geloofwaardig deze uitleg is, zal de gemeenteraad donderdag beoordelen. Volgens de AP klopt het in elk geval niet dat een versnelde publicatie betekent dat er niet meer gereageerd kan worden. „In zo’n geval sturen wij het rapport op en krijgt de onderzochte partij alle ruimte en tijd om te reageren op eventuele onjuistheden”, zegt de AP-woordvoerder. Ook in het latere sanctietraject kan nog een zienswijze worden ingediend. Dat voorstel is ook aan Rotterdam gedaan.

Wegmoffelen

Ook opvallend is dat de juistheid van het driehoeksoverlegverslag eerder niet werd betwist, terwijl daar wel gelegenheid voor was. Op 9 november 2021 is het verslag intern verspreid binnen de politie, óók onder medewerkers die ter ondersteuning bij het driehoeksoverleg aanwezig waren. Er is toen door niemand opgemerkt dat het verslag niet zou kloppen.

De politie heeft vervolgens geprobeerd het verslag weg te moffelen. Nadat NRC het document opvroeg met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob), belde het hoofd communicatie van de Rotterdamse politie. Ze vroeg of NRC wilde afzien van het Wob-verzoek: er zouden toch geen interessante documenten bij zitten.

Opvallend: op dat moment was het communicatiehoofd al in bezit van het verslag per mail waarin staat dat Aboutaleb het onderzoek over de verkiezingen heen wil tillen, erkent zij nu. Ze zegt dat ze zich daar toen „niet bewust” van was, omdat ze haar mail niet had gelezen.

Wob-verzoek

NRC zette het Wob-verzoek door. Bij de afhandeling ervan deed de politie alsof het verslag helemaal niet bestond: het ontbrak op de lijst van aangetroffen stukken. Pas toen de voormalige privacytoezichthouder van de politie deze maand in NRC vertelde over de gang van zaken rond het onderzoek, bevestigde de politie het bestaan van het document. Het hoofd communicatie van de politie beseft dat het uiterst ongelukkig overkomt, zegt ze aan de telefoon. „Ik snap je zorg. Die zou ik als journalist zelf ook hebben”.