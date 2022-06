Abdeslam krijgt levenlang voor aanslagen Parijs

Aan het eind van een bijna tien maanden durend proces heeft de rechtbank in Parijs woensdag Salah Abdeslam veroordeeld tot levenslang zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating voor zijn rol in de aanslagen in in 2015. (Hij mag na dertig jaar wel om het opheffen van die laatste maatregel vragen.) De tweede hoofdverdachte, Mohammed Abrini, kreeg levenslang met een minimum van 22 jaar.

Vijf magistraten en vier vervangers waren sinds maandag in volledig isolement bijeen in een kazerne in de buurt van Parijs om een vonnis te vellen over twintig beklaagden die een groot of klein aandeel hadden in de bloedbaden. Bij gecoördineerde aanslagen op concertzaal Bataclan, verschillende Parijse caféterrassen en het Stade de France vielen die dag 130 doden en vele honderden gewonden.

Salah Abdeslam, een 32-jarige Fransman geboren en getogen in de Brusselse gemeente Molenbeek, is de enige overlevende van de Parijse doodseskaders. Hij werd zo het gezicht van de terreur door Islamitische Staat, die in de jaren daarna ook Brussel, Berlijn, Barcelona, Nice, Manchester en andere steden zou treffen.

Defect bomvest

Toen Abdeslam op 18 maart 2016 was gearresteerd in Molenbeek, zei hij tegen zijn ondervragers dat zijn bomvest defect was geweest. Tijdens het proces heeft Abdeslam zijn verhaal gewijzigd. In de laatste versie moest hij zichzelf opblazen in een café, maar bedacht hij zich op het laatste moment „uit menselijkheid”.

Abdeslam heeft de overlevenden en nabestaanden meermaals om vergiffenis gevraagd, maar de aanslagen op zich, of IS als organisatie, nooit expliciet veroordeeld. Hij hamerde er op dat hij zelf niemand heeft gedood.

Ook Mohammed Abrini, een nu 37-jarige Belg uit Molenbeek, zei op het laatste moment te hebben afgezien van deelname aan de aanslagen. Hij keerde in de nacht van 12 op 13 november 2015 halsoverkop terug naar Brussel vanuit het onderduikadres van de terroristen nabij Parijs. Abrini dook wel weer op bij de aanslag op Zaventem op 22 maart 2016.

Het vonnis komt aan het eind van het langstdurende proces in de naoorlogse Franse geschiedenis – het vorige record was zes maanden voor het proces van Nazi-collaborateur Maurice Papon in 1998. Bijzonder was de plaats die overlevenden en nabestaanden kregen: zij mochten in totaal zeven weken lang uitgebreid hun verhaal doen. Voor hen was het proces ook een manier om het leed te verwerken.

In Parijs stonden twintig beklaagden terecht, van wie er veertien present waren. Vijf anderen zijn vermoedelijk gedood door westerse bombardementen in Syrië. Onder hen de Belg Oussama Atar, die door het Franse parket wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen, en de Franse broers Clain, die de aanslagen in Parijs de volgende dag in een audioboodshap hebben opgeëist voor IS. Ook zij werden bij verstek tot levenslang veroordeeld. Een zesde, Ahmad Dahmani, zit een celstraf uit in Turkije.

Een aantal kleinere vissen, die hand- en spandiensten hadden verleend zonder altijd weet te hebben van de aanslagen, hadden op meer clementie gehoopt. Het hof liet slechts voor één persoon de beschuldiging van ‘bendevorming met terroristische doeleinden’ vallen: voor Farid Kharkhach, die valse paspoorten had geleverd aan het netwerk.

Voor de drie beklaagden die op vrije voeten waren, de Belgen Hamza Attou, Ali Oulkadi en Abdellah Chouaa, achtte de rechtbank bendevorming met terroristische doeleinden wél bewezen. Zij kregen vier tot vijf jaar cel voor hun hulp aan Abdeslam en Abrini. Maar zij mogen naar huis: hun straf wordt verrekend met de tijd die zij al in de cel zaten.